La fuerte confesión de Sofía Calzetti sobre su relación con el Kun Agüero y Gianinna Maradona: “Muchos años de terapia”

Sofía Calzetti y el Kun Agüero son una de las parejas de famosos argentinos más consolidadas. Ambos muestran su amor a través de las rede sociales, sobre todo desde la llegada de Olivia, la hija que tienen en común. Sin embargo, a lo largo de estos años, han enfrentado rumores de separación, crisis y hasta una supuesta rivalidad con Gianinna Maradona, la mamá de Benjamín, el hijo mayor del futbolista.

Recientemente, la influencer habló sin filtro sobre internas de su familia y cómo es tener una familia ensamblada. En diálogo con Puro Show, Sofía Calzetti se sinceró sobre el presente que atraviesa. “Estamos yendo y viniendo. Los dos nos adaptamos a todo y vamos hablando y viendo, pero no tenemos en claro, todavía, qué queremos para nuestra vida y para cuidar a la nena”, señaló acerca de su relación con el Kun Agüero.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti ya definieron el nombre de su hija.

Por otra parte, Sofía también se refirió a su vínculo con Benja Agüero, el hijo de El Kun y Gianinna Maradona. “A Benja lo amo mal, es mi debilidad, es un nene que es de otro planeta, se lo digo a él, a Sergio y a su mamá también”, sostuvo sobre el hermano de su pequeña hija.

Asimismo, la influencer enfrentó los rumores de una supuesta enemistad con la hija de Diego Maradona, que meses atrás apuntó contra el futbolista por su forma de ejercer la paternidad. “Con Gianinna nos llevamos bien, no es que es mi amiga ni tengo una relación super cercana, pero las veces que compartimos está todo bien, Benja es el hermano de mi hija y ella es su mamá, está todo más que bien”, aseguró.

La confesión de Sofía Calzetti sobre su relación con el Kun Agüero

Por último, Sofía Calzetti abrió su corazón sobre la llegada de su hija Olivia. “Hizo madurar la relación, pero no creo que su llegada en puntual haya sido el cambio, sino que fueron muchos años de terapia y de construir la relación, no creo que un hijo venga a cambiarte de un día al otro”, sostuvo sobre su vínculo con el Kun Agüero.

Sofía Calzetti se convirtió en mamá hace menos de una semana.

“De hecho, hay veces que moviliza mucho más porque cambia el panorama. Pero a nosotros sí Olivia nos trajo mucha unión y tranquilidad. Estamos muy felices. Nos pasó todo, nos tuvimos que ir adaptando y pudimos sobrellevarlo bien”, concluyó desmintiendo los rumores de crisis en la pareja.

En 2023, Sofía y el Kun estuvieron distanciados y al borde de la separación. En aquel entonces, la modelo se refirió al tema y negó las versiones de infidelidad o terceros en discordia. “A veces, surgen problemas y lo bueno es poder afrontarlos“, dijo ante las cámaras de Socios del Espectáculo.

“Si pasaron algunas cosas, fueron por algo”, agregó. Aunque ante la consulta de si “hubo terceros”, Calzetti fue contundente: “No. No tiene que ver con eso, tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que a veces uno puede tener. Pero no tiene nada que ver con terceros ni nada grave”.

Tras el nacimiento de Olivia, la pareja se encuentra más firme y unida que nunca, disfrutando de esta nueva etapa como padres.