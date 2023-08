Se reveló el nombre del modelo español con el que Tini estuvo en Ibiza: “Suele usar las remeras de los chicos con...”

Hace menos de una semana, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación después de enfrentar varios rumores de crisis. Ahora, nuevas versiones han surgido vinculando a la cantante con un modelo español.

Tini Stoessel se tiñó de colorada antes de anunciar el fin de su relación con Rodrigo de Paul. Foto: Tini Stoessel

Estas noticias fueron reveladas por Pochi, la influencer que maneja la famosa cuenta de Instagram “Gossipeame”, quien hace unos días fue noticias tras mostrar pruebas sobre una cuenta fake de Wanda Nara. Sobre Tini, Pochi aseguró que habría estado muy cercana a Biel Juste durante su estancia en España. “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, comentó Pochi, acompañando sus palabras con varias fotos.

Quién es el modelo español con el que salió Tini

Inicialmente, se sugirió que la estrella pop había utilizado una prenda del amigo y socio del modelo. “Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, detalló la influencer sobre la supuesta costumbre de la ex de Rodrigo De Paul.

Vieron a Tini muy cerca de un modelo español. Foto: Instagram

No obstante, después Pochi aclaró que Tini habría tenido un acercamiento con el chico rubio, pero no con ese otro chico castaño: “A mí me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”. De esta manera, la atención se centró en Biel Juste. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, destacó y compartió una foto del joven en cuestión, con quien La Triple T habría estado involucrada.

Las publicaciones de Pochi sobre Tini. Foto: Instagram

El modelo español tiene 26 años y ya ha trabajado para reconocidas marcas en el mundo. Al parecer, conoció a Tini Stoessel en la fiesta del segundo aniversario de la marca de su amigo Joan Margarit.

Él sería el modelo que cautivó a Tini. Foto: Instagram

A partir de ese encuentro, surgieron los rumores sobre una posible relación entre él y la exnovia de Rodrigo De Paul. En sus redes sociales, el joven tiene menos de 300 mil seguidores y comparte varias fotos que muestran su diversión en barcos por las costas de Ibiza.