¡Se picó! Alan de Gran Hermano 2024 acusó a Sabrina de victimizarse: “No vas a quedar como la reina”

Alan y Sabrina fueron dos participantes de Gran Hermano 2024, que comenzaron teniendo mucha química dentro de la casa y que tras la salida de ambos, formaron una relación de pareja fuera de la casa, y lo hicieron público con un beso en vivo.

Sabrina y Alan de Gran Hermano 2024 en desacuerdo con su relación

A los pocos días de confirmar su romance públicamente, Sabrina y Alan terminaron su relación amorosa, ya que varios usuarios de Instagram y X le enviaron a la exparticipante capturas de que Alan se hablaba con ella. Más tarde, ella contó que se enteró de más cosas y decidió terminar el vínculo.

“Te pido mildis”, es el programa de streaming de Telefe en el que Sabrina es conductora, y allí comentó que continúa hablando y viéndose con Alan, que se llaman por teléfono y que se pelean, pero que no tienen una relación, ya que ella entiende que él se equivocó.

Alan y Sabrina de Gran Hermano 2024 contaron cómo es su relación actual

Alan visitó el programa de streaming y contó su perspectiva, y explicó que se encuentra arrepentido, que la ama y que la esperaría el tiempo que sea necesario para que Sabrina lo perdone. Dentro de este contexto, Sabrina comentó que no lo comprendía, ya que ella enamorada no haría lo que hizo Alan.

Alan y Sabrina de Gran Hermano 2024 protagonizaron una pelea en vivo

En un momento, la conversación entre Alan y Sabrina se rompió en vivo y comenzaron a recalcar las cosas malas que tenían ambos en la relación. “Nos estábamos conociendo y ahí empecé a ver lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo decidí bancarme, lo que no me gustaba”, comentó Alan sobre el inicio de su relación.

Alan y Sabrina de Gran Hermano 2024 tuvieron una charla en vivo, tras su separación

Y Sabrina recalcó que ella también lo hizo, y Alan le contestó: “Para, Sabri, no estés todo el tiempo victimizándote, si estoy hablando de otras cosas ahora”. Sabrina recalcó que ella no se victimiza y explicó: “Vos te pones en un lugar como que lo único malo que hiciste fueron unos chats con otras minas”.

“Todos tenemos errores Sabri, no vas a quedar como la Reina ni yo como un Rey”, cerró Alan, quien aseguró que ambos tenían cosas malas, pero él además había cometido el error de tener chats con otras personas, mientras construía su relación con su compañera de reality.