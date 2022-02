Durante estos días se ha hablado mucho sobre la colecta que llevó a cabo Santi Maratea para apoyar en los esfuerzos para apagar los incendios en Corrientes. Sin embargo, a pesar de tener el dinero, el influencer no ha podido comprar los elementos necesarios.

Según reveló Maratea en sus historias de Instagram, el problema no es que él no quiera comprar sino que todo se debe a la burocracia del proceso.

“Mucha gente me pregunta por qué tardamos tanto en comprar las camionetas. Cómprenlas y listo. ¿Por qué hay que confirmar si las compramos hoy o no?, me dicen. Y el tema es que ustedes, al igual que yo, no entienden la burocracia”, explicó.

El influencer aseguró que no ha podido comprar las camionetas por burocracia. (Captura de YouTube).

Luego, el influencer simuló una conversación para reflejar qué es lo que está ocurriendo y siguió: “Vos vendés camionetas y yo quiero comprar camionetas. Vos querés plata, que es la que yo tengo. Te la doy y me las das. ¿Qué tanto? ¿Cuántas vueltas?”.

“Nos juntamos todos. Me dan las camionetas. Les doy la plata. Listo, fin. Bueno, no, chicos. No es así”, explicó.

Qué planea comprar Santi Maratea con el dinero de la colecta

A través de sus historias, Santi reveló recientemente que están cerca de comprar seis unidades de la Ford Ranger, una pick up de tamaño mediano que se produce en la planta de Pacheco, Buenos Aires. Además de un camión y otros vehículos y material necesario para los bomberos.