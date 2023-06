¿Romina Uhrig posible candidata? Imitó a Cristina Kirchner y aumentaron los rumores

Después de su participación en Gran Hermano, Romina Uhrig ingresó al mundo de los medios y sigue muy presente en él. Actualmente, es panelista de Editando Tele y, aunque en el reality había comentado su talento para imitar voces, esta en particular causó un revuelo impensado.

La exdiputada de la Nación imitó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, con quién comparten ideología política. Al instante, las redes estallaron preguntándose si este no era un movimiento de una campaña política.

Entre los rumores, muchos se preguntaban si este guiño fue hecho para instalarse como una posible candidata para las próximas elecciones.

Romina Uhrig y Walter Festa en el Congreso de la Nación Foto: Instagram

Luis Piñeyro, el conductor del ciclo, anunció: “Habla al país Cristina, la tenemos acá con nosotros”, y la imitadora al instante arrojó: “¡Querido, queridos! Néstor, vos sabés que sí, Luis. Vos sabés que sí”, en el clásico tono de la expresidenta.

Los aplausos fueron instantáneos, así que Piñeyro le duplicó la apuesta y le pidió que haga otra imitación. Fue allí cuando la exdiputada decidió imitar a Moni Argento, el personaje de Florencia Peña en Casados con hijos. “Pepito, Pepito, ¿un cafecito?”.

El lujo que compartió Romina Uhrig que indignó a las redes

Luego de su paso por Gran Hermano, Romina compartió unas tiernas postales en sus redes sociales junto a Caramelo, el perro que participó del reality. Ahora bien, lo que no esperaba era la ola de críticas que se generó, e incluso la acusaron de mentirosa.

En esta foto se encuentra en un extenso sillón del living de su casa junto a su hija y la mascota. “Abandonaste a tus nenas durante cinco meses, no tenés perdón”, “¿Vos no eras la chica que hacía uñas para poder vivir? Mentirosa”, “Decías que no tenías casa y seguís en el country de Moreno”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en esta postal.

El lujo que compartió Romina Uhrig que indignó a las redes Foto: Instagram/romina_uhrig

Sin embargo, el comentario que dejó impactada a Romina fue uno que la acusaba de estafadora, ya que habría falsificado su historia de vida para ingresar al reality. “Si cocinas tan bien, deberías compartir la receta de cómo pasaste de ser pobre a tenerlo todo en cinco meses. Hazlo por los argentinos, ya que juraste cuando fuiste diputada”, lanzó un usuario ensañado.

La exdiputada manifestó en diversas oportunidades lo cansada que está de estos ataques en las redes sociales, pero esta vez logró ignorar este violento mensaje para evitar conflictos y proteger su imagen.