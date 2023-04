L-Gante y Romina Uhrig causaron revuelo en Instagram con su inesperada aparición juntos.

Recién llegado de su gira por Nueva Zelanda, L-Gante, el exitoso cantante de cumbia 420, no espero ni un minuto para revolucionar las redes. El cantante siempre es muy señalado por sus acciones, y en esta oportunidad fue por la publicación de una polémica foto en la madrugada del jueves junto a la ex participante de “Gran Hermano”, Romina Uhrig.

El artista subió la foto a su perfil de Instagram y escribió: “Nos fuimos con la reina”, a lo que la exdiputada también posteo en su cuenta y agregó “Con el genio de los genios”.

La publicación entre L-Gante y Romina Uhrig Foto: instagram

La polémica publicación causó un revuelo entre los seguidores, que les pareció extraño este encuentro, ya que el referente de cumbia 420 había tenido un gran desacuerdo con Daniela Celis, íntima amiga de Romina.

Esto no fue bien recibido por los usuarios y poco después, tanto como la exdiputada y el cantante, decidieron eliminarla de sus perfiles, apenas una hora después de haber sido compartida.

Romina Y Daniela juntas en la fiesta "Bresh" Foto: web

El picante desacuerdo entre L-Gante y Daniela de Gran Hermano 2022

Durante una entrevista en el programa “República Z”, Daniel Celis, conocida por su participación en Gran Hermano 2022, dejó boquiabiertos a todos al revelar que recibió un mensaje privado por parte del cantante de cumbia 420, L-Gante.

De hecho, semanas atrás, la joven público un video en tiktok bailando la canción “Session en el Barrio #8″, uno de los éxitos de L-Gante. Al verlo, el artista optó por compartirla en sus redes y agregó un pequeño texto: “si pinta”.

Más tarde el cantante se enteró de los rumores que iban creciendo y rápidamente dio a conocer su postura: “Es mentira, fue al revés”, aseguró L-Gante.

El posteo de L-gante en instagram Foto: instagram

Sin embargo, Thiago Medina, ex participante de gran hermano 2022 y pareja de Daniela Celis, fue consultado al respecto por el programa Cortá por Lozano, donde aseguró la versión de su pareja y explicó: “Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé”