Romina Malaspina reveló el problema que sufre en los labios tras una intervención estética

Romina Malaspina es una modelo, influencer y DJ argentina que logró saltar la fama cuando participó de Gran Hermano. Luego estuvo en la televisión como conductora de un programa de noticias, estuvo en el Bailando y a partir de allí fue generando su propia comunidad en las redes sociales, donde tiene más de dos millones de seguidores.

Como es cada vez más común, muchas figuras públicas recurren a retoques estéticos o cirugías para modificar o tener otro aspecto físico. Romina reveló que se había hecho un tratamiento, pero que en realidad no tuvo el efecto deseado con éste.

Romina Malaspina contó el problema estético que tiene Foto: instagram

El problema estético de Romina Malaspina que afectó su aspecto

Romina Malaspina contó a sus seguidores que tenía los labios secos y rasposos, pero que, en vez de ser producto del frío o la falta de hidratación, había algo más. Hace un tiempo, la influencer se hizo una micropigmentación en los labios para que parezca que los tiene pintados todo el tiempo, pero el resultado final no fue lo esperado.

“Les cuento algo inédito, tengo los labios como una lija, las que raspan fuerte. Les cuento por qué. Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro”, empezó su relato Romina sobre el problema que tuvo con el retoque.

“Dije, ya se me va a bajar. No se bajó nunca. Pasaron tres años y no se iba así que me empecé a hacer láser en los labios y es muy doloroso. Pero para que la piel se caiga es como que se ponen duros como la lengua de los gatos. Inchapable estoy”, agregó la influencer mientras mostraba cómo tenía los labios.

Luego Romina aseguró que en poco tiempo volverá a su color original: “Seguro pensaban que me pinto la boca de rojo todo el tiempo. No, este es el color que tengo tatuado y no me gusta. No sé la verdad por qué lo hice porque mi color de labios naturales era tan lindo. Pero bueno, gracias al láser, en poco tiempo volvemos”.