Romina Malaspina es una de las modelos más famosas en las redes sociales en la Argentina. La misma cuenta con un perfil de Instagram con más de 2 millones de seguidores, siguiendo ella a tan solo mil.

En su perfil la modelo comparte posteos sobre videojuegos, música, datos sobre el mundo crypto y muchas campañas de fotos junto a una famosa marca de energizantes, de la cual se describe como “modelo de elite”.

Romina Malaspina para su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/@romima

Cómo fue el feriado de Romina Malaspina

Romina se muestra muy unida con sus millones de seguidores, compartiendo con ellos cómo es su día a día. Es por ello que, a través de Instagram Stories la modelo mostró como fue su feriado por la Revolución de Mayo y le preguntó a sus fans por el suyo.

Romina rápidamente recibió las anécdotas de sus seguidores, pero hubieron dos que se destacaron por sobre el resto, el de un fan que vivió el día patrio a puro mate y medialunas y, quien contó su experiencia bajando el Cerro Catedral, en Río Negro.

“Hace un rato me llamó por teléfono mi abuela y me dijo lo mismo... que estaba comiendo unas medialunas y unos mates ¡Me dio un antojo! Pero bueno... no estoy comiendo harinas” comentaba la modelo en respuesta a la anécdota de mates y medialunas de uno de sus seguidores.

A su vez, Romina compartió su experiencia en el Cerro Catedral en respuesta a su otro fan “Nosotros nos quedamos con ganas de bajar el cerro esquiando, pero, cuando fuimos no había tanta nieve ¡Será la próxima!”.