Rodrigo De Paul enfrentó los rumores de reconciliación y contó cuál es su relación con Tini Stoessel: “Estoy...”

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel habrían sellado su reconciliación, según trascendió después de que se hiciera pública una foto de ambos en París, hace unos dos meses, cuando tuvieron un romántico encuentro.

Sin embargo, un extraño dato despertó curiosidad en los fanáticos: ambos estaban de mangas cortas, cuando en Europa es pleno invierno. Por ello, se comprobó que la imagen es aproximadamente de diciembre o enero. Durante ese tiempo, el Campeón del Mundo le brindó una entrevista a Infobae.

Una cuenta de Instagram especializada en espectáculos compartió fotos que probaría que De Paul y Tini se reconciliaron. (Foto: captura de pantalla)

Allí, se mostró a corazón abierto con el Pollo Álvarez, donde habló sobre su soltería, mencionando que está solo y que las relaciones que le inventan son falsas.

“Sí, estoy soltero. Me quisieron meter a un par de… viste que salen, pero no. Solo, estoy bien”, comenzó revelando Rodrigo. Viviendo un momento excepcional, tanto en lo futbolístico como en lo personal, según lo que él mismo comenta, se enfoca únicamente en las cuestiones que realmente importan.

Rodrigo de Paul habló sobre su vínculo con Tini Stoessel

De hecho, de Paul no suele darle mucha importancia a lo que sucede, ocurre o se dice en las redes sociales. Para él, su vida transcurre fuera de las pantallas, y apenas utiliza su Instagram, más que como una distracción o para ver la vida que llevan sus amigos.

Al querer saber más sobre el asunto, el Pollo preguntó: “Cuando salen esas cosas, ¿tengo que desconfiar o confiar? Porque no lo tengo claro, depende, ¿no?”. Con una postura firme, Rodrigo no dejó espacio para dudas y aclaró su punto de vista sobre el tema.

“No, no, porque yo soy una persona que no le debo nada a nadie, que no le pido nada a nadie. Vivo mi vida, vivo de mi trabajo. Entonces no tengo nada que esconder. El día que yo esté con alguien voy a salir a tomar un café. Todo lo otro es cuento”, cerró el volante de la Selección Argentina.

La cinta romántica de Young Miko en París ¿con Tini Stoessel?

Apenas días después de que estallara el escándalo, Tini Stoessel viajó a París para participar de la semana de la moda.

Allí, la cantante argentina volvió a dar de qué hablar no solo por su elegante outfit que se robó todas las miradas, también por una posible reconciliación con su colega.

Tini Stoessel brilló en París

Es que todo parece indicar que Young Miko viajó a la ciudad del amor para reconquistar a la cantante argentina. Tal como compartió en sus historias de Instagram, la puertorriqueña mostró una foto de una cena a la luz de las velas en un lujoso restaurante, y el detalle que terminó de desatar las teorías fue la Torre Eiffel de fondo.

Si bien no se supo quién le sacó la foto, se puede confirmar que ambas artistas han estado justo al mismo momento en París, por lo que comenzaron a circular rumores de un reencuentro y una posible reconciliación.