Reveló todos los detalles de la escuela de Cris Morena y se hizo viral en Tiktok: “Cuánto sale estudiar”.

Después de dirigir innumerables novelas que dejaron una marca en la vida de muchos jóvenes en la actualidad, la reconocida productora, Cris Morena, ha decidido abrir “Otro Mundo”, una escuela de artes escénicas que busca descubrir y desarrollar a próximas estrellas, brindando oportunidades para aquellos que creían que era un sueño imposible.

En esta oportunidad la joven estudiante, Melina Pérez Castilla, contó su experiencia para entrar a la escuela y se tomó el tiempo de responderle a cada usuario las dudas que tenían al respecto en su cuenta de tiktok @melinaperezcastilla.

Reveló todos los detalles de la escuela de Cris Morena y se hizo viral en Tiktok Foto: tiktok

Como logró ingresar a la escuela, la adolescente que se volvió viral en TikTok

La joven estudiante de “Otro Mundo” cuenta que en el año 2020 se enteró de la apertura de la escuela de artes escénicas, y no dudo ni un segundo en inscribirse, aunque no tenía nada de información al respecto. Al tiempo de 6 meses, recibe una llamada de la nueva escuela, donde le explicaban que debía realizar una audición abonando una pequeña matrícula, y en el caso de no pasar la prueba se devolvería el dinero.

La adolescente, al saber la cantidad de lo que debía pagar, tuvo que rechazar la oferta, pero a los 3 meses recibió una llamada nuevamente, donde le avisaban que ser abierto una vacante para una beca.

Cuenta que la audición consta de 3 minutos donde uno es libre de hacer lo que uno quiera, ella optó por hacer cada minuto distinto: uno bailando, otro cantando y otro actuando. Y al pasar unos días, recibió la obtención de la beca y logró ingresar.

La escuela de Cris Morena Foto: web

¿Cuánto sale estudiar en la escuela de Cris Morena?

“Muchos pensarán que es muy caro, pero la verdad que sale como cualquier otra facultad privada”, explicó la estudiante. Luego continuo detallando que el precio varía dependiendo de la cantidad de materias que uno haga, a su vez agregó que el precio también trata con la posibilidad que te ofrece la escuela de poder utilizar distintos espacios donde te brindan: instrumentos, computadoras con ciertos programas de edición de video de calidad, cámaras, etc.

Para finalizar, la adolescente aclaró que en su caso, al estar haciendo todas las materias (12 en total) su cuota tiene el valor de un total de $70 mil.

Cris Morena Foto: instagram

¿Cómo conseguir una beca y que conlleva?

Al ser aceptado para la beca, la escuela te pide que hagas ciertas horas de trabajo a cambio. Este tipo de trabajo se refiere a estar en ciertos sectores de la escuela. Algunos ejemplos de trabajo que Melina Pérez Castilla detalló en sus videos son: asistente de marketing, realizar grabaciones o fotografías, editora de contenido.

A su vez, cuenta, que gracias a ello se aprende y se vive muchas situaciones que sirven para la experiencia de quien las haga en el futuro.

¿Cómo es el régimen de evaluación en la escuela?

Es común que en la mayoría de las evaluaciones se definan por una nota numérica. En el caso de “otro mundo” se rige por otras cualidades. El régimen de evaluación se enfoca en obtener determinado rendimiento, alcanzar ciertos objetivos y cumplir tareas específicas.

Según cuenta Melina, a diferencia de una facultad convencional, este método de evaluación rige por el físico de uno mismo y como se conecta con todas aquellas pruebas que se deben superar.

Para finalizar su seguidilla de videos informando al respecto, la joven estudiante dio un fantástico tour para mostrarle a sus seguidores como se ve la escuela en su interior.