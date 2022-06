Desde que Emily Lucius ingresó a “El Hotel de los Famosos” (eltrece) varios son los televidentes que no están muy a gusto con la presencia de la influencer. Su supuesto romance con Martín Salwe y ciertas actitudes para con sus compañeros la convirtieron en el blanco de críticas.

Desde que ingresó Emily, se la vio muy cerca de Salwe

Hace unas semanas que la joven y el locutor son los autores de situaciones poco felices en las que prima el bullying. En pleno repechaje, llenaron de tierra las camas, le pusieron sal a la pava del mate y colocaron talco en el secador de pelo de los otros participantes.

¡Por fin!: llegó el beso esperado entre Emily y Martín

Los integrantes de “La Familia”, el grupo que está al mando del Chanchi Estévez, cambiaron la configuración de sus respectivas cuentas de Instagram, de públicas a privadas, y eliminaron la opción de comentarios en sus publicaciones para evitar el repudio, el cual que no tardó en llegar a Twitter.

Emily Lucius y Martín Salwe repudiados en las redes sociales. Foto: Captura T

“Que pesada Emily Lucius todo el día haciéndole bullying a Locho. Seguro se inventó esa historia de que le hacían bullying de chica para ganar seguidores...”, “A Emily Lucius hay que denunciarla en el INADI por discriminación y bullying”, “A parte de ser hueca sin gracias, es una mina maltratadora”, fueron algunos.

Salwe no quedó exento de las críticas en la red social del pajarito. “Martín Salwe manda a todos a laburar. Currículum de Salwe: Reidor de Tinelli”, “Emily dice que Martín Salwe ‘no es unlocho’ no querda gracias a dios Locho es buena persona y no nefasto como Martín”, “Martín Salwe es un idiota. No lo soporto más, es infumable”, reaccionaron.

Qué actitudes tomaron las marcas para las que trabaja Emily Lucius

Como toda influencer, Emily Lucius genera la mayor parte de sus ganancias debido a la promoción que le realiza a distintas marcas a través de sus redes sociales (1.2 millones de seguidores en Instagram).

Sin embargo, ante las actitudes dentro del reality, estas habrían tomado una determinación. “Debido al bullying ejercido en #ElHotelDeLosFamosos, algunas marcas no están dispuestas a publicitar en el Instagram de Emily Lucius”, informó Real Time a través de Twitter.