A dos meses de haber empezado la competencia, el cansancio y la angustia de estar lejos de sus seres queridos fue la sumatoria de cosas que hizo que Lissa Vera rompiera en llanto y pidiera irse de “Hotel de los Famosos”.

Tras conocerse la sentencia, en la que quedó nominada, la cantante se sentó en su box del vestuario y no pudo contener las lágrimas ante la pregunta de Alex Caniggia, quien se dio cuenta del sufrimiento de la artista.

Lissa Vera enojada con Cae.

“Estas cansada, Lissa?”, le preguntó el hijo de Mariana Nannis, y la exBandana le confesó que le “dolía todo”. De inmediato sus otros compañeros se acercaron para saber qué le sucedía y contó que le dolía la ingle y que no se sentía bien.

Lissa Vera quiere dejar "El hotel de los famosos" porque extraña a su hija

Cuando fue consolada por Martín Salwe, Lissa se sinceró entre angustia y llantos: “Ya estoy cansada, me quiero ir a mi casa. Me quiero ir con mi nena. Me duele, no se si voy a poder correr mañana”.

La palabra de sus compañeros por la situación de Lissa Vera

Después de intentar calmar la angustia, el locutor habló ante la cámara y señaló que bajo su perspectiva, su compañera “elige perder en este momento”. “Está perdiendo por su cabeza, porque perder duele”, analizó.

Por otra parte, la bailarina Melody Luz señaló: “Me da pena que Lissa esté en el staff porque converso mucho con ella, aprendo mucho también. Es mi ídola desde que soy chica”,