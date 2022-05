En “El Hotel de famosos” se está viviendo un clima de gran tensión debido a que los participantes se encuentran en la recta final por el gran premio de 10 millones de pesos.

Los últimos días en el hotel fueron especiales, ya que, se vivió una etapa de repechaje donde Mónica Farro, Lissa Vera y Militta Bora se enfrentaron en un juego de laberinto y se sometieron a la votación cara a cara del resto de los participantes, quienes, terminaron eligiendo a la última de ellas quien, recordemos, fue la primera eliminada del programa quedando de esa forma como la “más débil” del show.

Es en este sentido que, el Turco García decidió expresar su malestar ante la, por aquel entonces, posible decisión de sus compañeros de elegir a Militta solo por una cuestión estratégica de que la misma puede llegar a ser fácil de eliminar nuevamente.

Militta Bora fue elegida para reingresar a "El Hotel de Famosos". Foto: Captura de pantalla

“Yo vine a divertirme sinceramente. Ojalá que el voto sea sincero, no como una estrategia. Después uno cuando se vaya y lo vea va a saber si fue sincero o no y que, los diez palos no sean caros para algunos. Yo prefiero ser como soy y no cambiar por plata” expresaba el ex racing frente al resto de las celebridades.

“Vos sos acá el ochenta porciento de como sos en la vida” sentenciaba el Turco quien, fue aplaudido por sus compañeros, aunque, rápidamente el malestar ante las palabras de este se expresó en el otro ex racing, Chanchi Estévez, quien decidió salir al cruce.

Cómo fue la pelea entre el Turco García y Chanchi Estévez

Luego de confesar su incomodidad por el tipo de juego de sus compañeros, el Turco García fue retrucado por el ex racing Chanchi Estévez, quien salió al cruce sin pelos en la lengua en una noche de viernes de mucha tensión.

“Pensé que era un momento para que cada uno diga cosas lindas; hubiera estado bueno para decir otras cosas, no comparto lo que dijo el Turco, eso de que en la vida sos como sos acá, porque esto es un juego y yo estoy compitiendo” comenzaba expresando Chanchi.

Lejos de hacerse el desentendido, el Turco contraatacó “Disculpame, pero yo me puedo parar acá y decirte que no quiero enfrentarme con vos porque sos fuerte, en vez de inventar cosas que no son ciertas y caretearla”. “Yo creo que la gente no cambia, es como es. Vos sabés que nos podemos encontrar en Racing, que conmigo no podés jugar distinto, que conmigo sos como sos” agregaba el ex futbolista.

“Este es un juego donde cada uno tiene estrategias y puede decir lo que quiera. Yo creo que [acá adentro] soy nada que ver a cómo soy en la vida. Si tengo cosas como persona pero después yo estoy compitiendo, esto es un juego” sentenciaba Chanchi Estévez firme en su postura.