Andy Kusnetzoff sigue con la sexta temporada de “Podemos Hablar”, donde ha recibido a diferentes invitados. La clave del éxito del programa son las preguntas a las celebridades del momento.

Dentro de la lista de invitados de este sábado 25 de junio al set de “Podemos Hablar” se encuentra diferentes nombres como el del conductor de radio y televisión, Leo Montero.

Juana Repetto es una de las invitadas este sábado a PH. Foto: Instagram.

También estará la actriz Juana Repetto, quien acaba de recibir el primer año de su hijo segundo hijo, Belisario. Para completar los cinco cupos de invitados del día estarán Silvestre, Josefina Pouso y Edith Hermida.

Qué pasó en el último programa de Andy Kusnetzoff

Denise Dumas fue invitada a participar del programa de Andy Kusnetzoff el pasado sábado 18 de junio, donde se refirió a uno de los momentos más dolorosos que vivió en sus 44 años de vida: la conductora de televisión perdió a su hermana mayor cuando tenía 11 años.

Denise Dumas en "Podemos Hablar" (Captura de pantalla)

“Cuando tenía 11 años murió mi hermana Janine. Ella tenía 16 y eso me marcó obviamente” comenzaba expresando Denise.

“La vida te pasa por otro lado, me hizo más payasa, esto de a lo mejor tener que tapar huecos en mi casa, ser más alegre, más para arriba” continuaba relatando la conductora de televisión con la herida ya sanada.

“Creo que me cambió la personalidad y el futuro. A mamá y a papá obviamente les cambia toda la escala de valores y yo pude hacer todo lo que quise. Pude ser actriz” agregaba Denise, quien reflexionaba “Me cambió mucho la personalidad: el valorar todo. No me importa demasiado nada si es que escucho que mis hijos se ríen y están bien, todo lo demás pasa”.