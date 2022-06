Denise Dumas fue invitada a participar del programa de televisión PH: Podemos Hablar con la conducción de Andy Kusnetzoff.

Podemos Hablar es un ciclo que desde el año 2017 inunda las pantallas de los argentinos en las noches de sábado con las celebridades más importantes del país, quienes, a corazón abierto hablar de sus miedos, deseos, pasado, presente y futuro.

Denise Dumas en "Podemos Hablar" (Captura de pantalla)

Es en este sentido que, Denise se refirió a uno de los momentos más dolorosos que vivió en sus 44 años de vida: la conductora de televisión perdió a su hermana mayor cuando tenía 11 años.

“Cuando tenía 11 años murió mi hermana Janine. Ella tenía 16 y eso me marcó obviamente” comenzaba expresando Denise.

“La vida te pasa por otro lado, me hizo más payasa, esto de a lo mejor tener que tapar huecos en mi casa, ser más alegre, más para arriba” continuaba relatando la conductora de televisión con la herida ya sanada.

Denise Dumas en "Podemos Hablar" (Captura de pantalla)

“Creo que me cambió la personalidad y el futuro. A mamá y a papá obviamente les cambia toda la escala de valores y yo pude hacer todo lo que quise. Pude ser actriz” agregaba Denise, quien reflexionaba “Me cambió mucho la personalidad: el valorar todo. No me importa demasiado nada si es que escucho que mis hijos se ríen y están bien, todo lo demás pasa”.

“Mi mamá y mi papá la siguieron, pelearon un montón. Quedamos Max y yo y mi casa sigue siendo una casa muy alegre a pesar de todo. Yo no sería ni de cerca la misma persona ni miraría la vida de esta manera” agregaba de forma categórica Denise.

Denise Dumas recordó a Gerardo Rozín en el aniversario de su nacimiento

En sintonía con el relato de la trágica muerte de su hermana, Denise Dumas recordó a Gerardo Rozín en el aniversario de su nacimiento.

El periodista habría cumplido 52 años el pasado 18 de junio, por lo cual, la conductora de televisión creyó oportuno dedicarle unas palabras.

Denise Dumas recordó a Gerardo Rozín en el aniversario de su nacimiento. Foto: VíaPaís

“Él fue el primer productor que me puso a conducir y fue acá en Telefe, cuando se le ocurrió hacer un programa de perros, más bien de diversión animal, todo tipo de animales. Pensamos todo y finalmente sale al aire, y me decía: ‘Traé tu perro Denise, es lindo porque sos la anfitriona’, y entonces yo lo llevaba a mi perro Santiago, que pesaba como 60 kilos” relataba con humor Denise.

“No sabés el quilombo que hacía, perseguía a todas las perras, un desastre, pero aprendí mucho con Gerardo” cerraba la conductora de televisión.