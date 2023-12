La hija de Denise Dumas encontró su pasión y sigue los pasos de su mamá.

Muchas veces sucede que los hijos heredan, sin querer, las mismas pasiones que sus padres. Ese es el caso de Denise Dumas y Emma, su hija de 16 años que incursionó en una de las actividades favoritas de la conductora.

Sin que Denise le inculcara su pasión por los caballos, la adolescente decidió arrancar equitación por voluntad propia, llenando de alegría y orgullo el corazón de su mamá.

Lo cierto es que Dumas guarda una conexión con los caballos, quienes la ayudaron a sobrepasar uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su hermana. Es por eso que la exmodelo decidió celebrar el comienzo de Emma en la equitación con un dulce mensaje a través de sus redes sociales.

Madre a hija siguen afianzando su vínculo. Foto: Instagram

“Amaba los caballos de chiquita y siempre había querido hacer equitación. Cuando murió mi hermana yo tenía 11 años y estaba tan angustiada que mi mamá y mi papá me regalaron un caballo que se llamaba Anónimo, que me salvó de todo. Los caballos fueron un refugio para mi dolor”, expresó Denise Dumas, angustiada.

Y señaló: “Mi historia con Anónimo comenzó en el club hípico donde iba a montarlo. Era un loco de la guerra y lo amé con locura. Fue mi caballo de toda la vida. Después, con el paso del tiempo, dejé de montar”.

Es por eso que para Denise Dumas es un antes y un después en su vida que Emma muestre su mismo amor por este animal: “Veinte años después, mi hija más grande me empezó a decir todo el tiempo que quería hacer equitación y volví al Club Hípico Argentino. El primer día que entré me emocioné muchísimo, porque descubrí mi infancia reflejada ahí adentro, con la misma mesa donde mi papá me esperaba tomando un café”

Tras el fallecimiento de su hermana, los papás de Denise la impulsaron a hacer equitación en el mismo club en el que ahora Emma desarrolla su nueva actividad favorita.

Así está hoy Emma, la hija de Campi y Denise Dumas

Denise Dumas tiene cuatro hijos, con quienes comparte momentos de diversión que suele postear en redes sociales. Ellos son Isabella y Santiago, sus hijos mayores junto al ex actor y músico Germán Barceló, además de Emma y Francesca, sus hijas junto a su pareja Martín “Campi” Campilongo.

En agosto del año pasado, Denis Dumas y Campi celebraron un evento muy especial: su hija Emma cumplió sus 15 años. Una fecha que ninguno de sus padres dejó pasar desapercibido en las redes sociales, donde compartieron emotivos mensajes y saludos para la joven acompañado de fotos con la adolescente.

Es que en su cuenta de Instagram, Denise muestra lo cercana que es a su hija adolescente, con quien grabar videos para TikTok, disfruta de divertidos “challenges” para la famosa red social y hasta acompaña a recitales, como lo hizo para el show de Harry Styles, donde también las acompañó la más pequeña de la casa, Francesca.