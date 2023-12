Joel Ojeda es uno de los participantes de Gran Hermano 2024. Llamó la atención al presentarse como azafato y hasta hizo una demostración frente a cámara de las señas que hace a bordo.

“Nunca tuve sexo en un avión”, aseguró Joel en su casting. Allí también reveló que le dicen Chon y explicó que el origen se debe a la palabra “chongo”.

Además, aseguró que es una persona a la que le gustan las emociones fuertes y que las encuentra cuando sale de su zona de comfort.

En cuanto a su situación sentimental, reveló que hace mucho tiempo no se enamora y confesó: “Generalmente me pasa que me asusto y salgo corriendo”.

Quién es Joel, el azafato que entró a la casa de Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Por otro lado, sostuvo que tiene un sexto sentido para darse cuenta cuando alguien es honesto y tiene buenas intenciones.

Como una virtud, señaló que se adapta muy bien a las situaciones. “Mi droga sana es la adrenalina de hacer algo distinito”, dijo antes de entrar a la casa más famosa del país.

Las fotos de Joel como azafato

A través de su Instagram, Joel Ojefa compartía fotos y recuerdos de sus viajes como azafato antes de entrar a Gran Hermano 2024.

