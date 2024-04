Qué se sabe del posible diagnóstico de Furia de Gran Hermano 2024

Furia de Gran Hermano sorprendió a todos los furiosos tras salir de la casa por unos estudios médicos. De acuerdo con sus dichos, la entrenadora física habría salido mal en unos exámenes de sangre y debió irse al médico para corroborar los datos.

“Me parece que salió algo mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser algo muy tranquilo no (...) Si me preocupa porque es un tema de sangre y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y por eso me preocupo”, revelló la hermanita en su conversación con Santiago del Moro.

Ahora bien, luego que se hiciera los exámenes médicos, Furia regresó a la casa para seguir jugando por todo lo alto. Sin embargo, no quiso revelar muchos datos sobre lo que había sucedido.

“No puedo hablar mucho, pero de a poco voy a ir tirando cosas”, advirtió la doble de riesgo a sus compañeros de Gran Hermano cuando le preguntaron todos los detalles sobre su salida al exterior.

Ante este panorama de incertidumbre, algunos medios dieron detalles sobre sus estudios. Inclusive, advirtieron de un cuadro posiblemente perjudicial para la hermanita.

Qué dicen los medios sobre el diagnóstico de Furia de Gran Hermano

De acuerdo con Marcela Tauro, ya la hermanita contaría con un diagnóstico clave que sería revelado por la jugadora en su momento. Sin embargo, un detalle de su estado habría generado sorpresas.

“Habrían determinado ya el diagnóstico, que no voy a decir porque le corresponde a ella (...) la encontraron deshidratada, con hematomas y con pérdida de masa muscular”, advirtió la periodista sobre el estado de Furia al salir de la casa.

Bajo este panorama, la panelista de Intrusos sentenció que los médicos consideraron internarla. Lo que detuvo ese proceso es que Furia no quería.

“Según los médicos, la querrían dejar internada, pero ella no quiere”, aseguró Tauro sobre la recomendación de los doctores.

Furia comunicó a sus compañeros que deberá dejar la casa por problemas de salud Foto: Telefe

Finalmente, Nacho Rodríguez indicó que la condición de la jugadora sería mucho peor a la presentada. Desde este ámbito, determinó que no sólo se trataría de una infección urinaria.

“Lo de Furia es más fuerte de lo que se está contando, ya no es solo una simple infección urinaria”, determinó Rodríguez en sus redes sociales.