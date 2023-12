Qué es de la vida de Sebastián Estevanez: dejó la actuación para cumplir su sueño

Sebastián Estevanez, reconocido por sus roles protagónicos en numerosas producciones nacionales, ha dado un giro inesperado en su vida, alejándose de las cámaras y los sets de filmación para perseguir un sueño personal.

A pesar de las críticas que pudo recibir en su carrera actoral, los productores siempre lo seleccionaron para encabezar sus proyectos, siendo “Dulce Amor” una de las novelas más recordadas entre los televidentes, junto con otras como “Amor en Custodia”, “Golpe al Corazón”, “Herencia de Amor” y “Separadas”.

Sebastián Estevanez y Carina Zampini en "Dulce Amor".

Sin embargo, Estevanez tomó una decisión valiente al dejar atrás su carrera actoral. En una conversación con Catalina Dlugi, compartió su convicción de no regresar a la actuación: “No creo que vuelva, estoy un noventa y pico convencido. Trabajé muchísimos años y ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción”.

Estevanez tuvo un cambio radical en su vida. Foto: Instagram

Cuál es el trabajo actual de Sebastián Estevanez

El exactor reveló su nuevo rumbo, enfocado en cumplir un sueño que ha perseguido durante un tiempo: “Voy a dedicarme a cumplir un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades y refaccionarlas, o ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”.

Sebastián aseguró que son pocas las probabilidades de que vuelva a actuar. Foto: Instagram

La decisión de Estevanez se basa en el deseo de disfrutar de su familia y amigos, priorizando lo que realmente le importa. En este nuevo capítulo, cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, Ivana: “Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo.A ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos, luego nos juntamos con uno”.

Sebastián junto a Ivana. Foto: Instagram

El debut de Sebastián Estevanez como arquitecto no pasó desapercibido, revelando que su primer cliente fue el reconocido conductor Marley. Este último buscaba renovar por completo su hogar para rodar el reality show con su hijo, Mirko.