Qué es de la vida de Natalia Fassi, la modelo ex novia de Carlos Tévez que se alejó de los medios

Durante muchos años, la modelo Natalia Fassi estuvo en el centro de la escena y fue foco de distintas polémicas que la tuvieron como protagonista. Entre ellos, su romance con el jugador de fútbol, Carlos Tévez.

Sin dudas, uno de sus momentos de mayor popularidad fue cuando estuvo en pareja con Carlitos Tévez y su nombre solía aparecer en diferentes programas de espectáculos con frecuencia. Pese a eso, hoy Natalia Fassi disfruta de una vida tranquila y completamente alejada de la vorágine de los medios de comunicación.

El romance de Natalia Fassi y Carlos Tévez

Los ahora ex novios se conocieron en septiembre de 2004. el rumor de que Natalia Fassi y Carlos Tévez estaban saliendo estalló cuando fueron fotografiados infraganti saliendo juntos de un restaurante ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La ex pareja de Carlitos Tévez. Foto: Instagram

En ese entonces, el actual DT de Independiente tuvo un cruce con el paparazzi que los vio y fue denunciado por “tentativa de robo y lesiones”. La bronca de Tévez luego de que su relación saliera a la luz terminó de confirmar que los rumores con Fassi eran ciertos.

En su momento, Tévez expresó: “Sacó fotos y yo le quité el chip de la cámara, le borré la foto y le mandé el equipo a la comisaría. Es mentira que yo lo agredí. No lo ahorqué”.

“Me separé después del fin de semana de los escándalos cuando supe que había agredido a un chico en un estacionamiento. Ahí tomé la decisión de alejarme. No hubo pelea ni discusión, directamente dejé de atenderle el teléfono. Me dí cuenta de que no era para mí”, dijo por su parte una Natalia Fassi angustiada en ese entonces.

Así está hoy Natalia Fassi: su rotundo cambio de vida

La morocha dejó atrás todo tipo de caos y hoy se centra en su familia. Tras dejar a Carlos Tévez, Natalia Fassi trabajó durante muchos años más como modelo y en 2011 tomó la decisión de abandonar para siempre su profesión.

Fue allí cuando conoció a Fabián Carballo, productor gastronómico con quien se casó en el año 2016. Ahora, es una fiel defensora de la vida lejos del caos mediático y así lo deja en claro en redes, donde suele expresar: “No cambio mi vida por volver a los medios. Ese es el gran placer de elegir”.

Su hija fue quien la ayudó a encontrar un camino más pausado y calmado, cambiando para siempre su vida. Por otro lado, Fassi se volcó al lanzamiento de su propia empresa donde comercializa trajes de baño para mujeres y, fiel a sus orígenes, muchas veces hace de modelo para su marca.