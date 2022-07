Desde el domingo a la noche el nombre de Mariano Iúdica es tendencia en las redes sociales. El conductor fue protagonista de una peligrosa hazaña televisiva cuando invitó a su programa a María Fernanda Callejón y su hija, Giovanna. Durante la promoción de una moto, la nena estaba arriba del vehículo y de un momento al otro arrancó y salió disparada a cierta velocidad dentro del estudio.

Si bien no hubo heridos y el accidente no pasó a mayores ya que la pequeña fue atajada por la producción detrás de cámaras, ella y su madre se llevaron un gran susto que el conductor resolvió con una broma. El video de la secuencia no tardó en circular por redes y viralizarse, lo que le valieron algunas críticas a Iúdica por su actitud.

La reacción de María Fernanda Callejón al ver a su hija arrancando la moto Foto: captura

“Ahí está, Giovanna... ¡Aia! ¡Aia! ¡Agarrala!”, fue la reacción del presentador al ver a la niña arrancar y tomar impulso. Luego bromeó: “Es una genia. ¿Dónde aprendiste a manejar una moto vos?”.

Las críticas en Twitter apuntaban a la irresponsabilidad de Iúdica y la producción del programa de haber subido a la nena al vehículo encendido. De todas formas al saber que nadie salió lastimado, muchos usuarios replicaron la secuencia en los infaltables memes y hasta crearon stickers de Whats App.

Recién este lunes trascendieron las primeras reacciones de Iúdica ante lo sucedido y toda la repercusión que tomó el asunto. Según contó Juan Etchegoyen se comunicó con el ex “Polémica en el Bar” y aseguró: “Acabo de hablar con Iúdica sobre lo que sucedió ayer en su programa. Jamás pensó que la moto estaba encendida, él le tiene terror justamente a las motos”. Y remarcó que “no podía creerlo y gracias a Dios fue una anécdota”.

Qué dijo María Fernanda Callejón sobre el accidente de su hija en el programa de Mariano Iúdica

A través de una breve historia de Instagram y en el backstage de su hija Giovanna para una producción de fotos como modelo, María Fernanda Callejó también se manifestó sobre lo ocurrido en el programa de Mariano Iúdica y aclaró que “está todo bien”.

“Me están lloviendo los mensajes. Ayer la pasamos bien, la pasamos bomba. Está todo bien, todo ok. Fuimos TT, bah... mi hija, mi bendita hija”, destacó.