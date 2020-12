Luego de algunas palabras fuertes en vivo, que daban lugar a pensar que la relación entre María Fernanda Callejón y Rocío Oliva, que trabajan juntas como panelistas en “Polémica en el Bar”, no tenían una buena relación, se conoció la versión de que las dos habrían discutido acaloradamente en la fiesta de fin de año que armó la producción en un restaurante. Pero ellas lo desmintieron.

El que dio a conocer este rumor fue el conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito, quien contó que en el festejo de fin de año de Polémica, la exnovia de Diego y la expareja de Guillermo Coppola, protagonizaron una escandalosa pelea.

“Fueron a cenar por fin de año los integrantes de Polémica en el Bar a Palermo. Brindis va y brindis viene, una de las personas se puso un poco intensa. Se ve que estuvo brindando un poco de más nuestra querida María Fernanda Callejón, que es efusiva, y se la agarró con Rocío Oliva. ¡Flor de pelea hubo!”, contó el conductor.

Y Ángel explicó: “Las dos tienen una posición tomada en el tema Maradona. Fernanda fue pareja de Guillermo Coppola mucho tiempo, es muy amiga de Claudia, de Dalma y Gianinna. Tuvieron cruces en el programa por cosas que se contaban. Y Callejón le dijo a Rocío que Claudia no había sido la que no la dejó entrar al velorio de Diego”.

Y siguió contando: “Después de la cena, se fueron algunos a un bar a tomar algo y Callejón sacó todo lo que tenía adentro. Estaba caliente. Se puso violenta la cosa y tuvieron que intervenir. Tampoco una violencia fata. No llegaron a las piñas ni nada por el estilo. Callejón le empezó a decir de todo a Rocío”.

Cerró su informe con una terrible frase: “Una de las cosas que le dijo Callejón fue ‘hace tres semanas que se murió Diego y vos estás acá de joda, no te merecés haber sido mujer de Diego Armando Maradona’. Ahí Rocío le cortó el rostro inmediatamente, no reaccionó, no se puso agresiva ni nada, empezaron a intervenir antes de que empiecen los manotazos. Las separaron y el clima está fatal”.

Pero tanto Rocía Oliva como Fernanda Callejón aprovecharon la mesa de “Polémica en el Bar” para aclarar frente a Mariano Iúdica que nada de esto ocurrió. Es más: “Rocío me llevó en su auto hasta encontrar el mío, que lo había dejado en otro lugar. Por lo que todo es mentira”, aclaró rotundamente Callejón.