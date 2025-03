Preocupante accidente en Gran Hermano 2025: “Le sangraba todo”

Gran Hermano 2025 no es solo un espacio de difusión masiva para los hermanitos. Es una competencia estratégica, marcado por un aislamiento masivo con el exterior, que incluye la ausencia de celulares y todo tipo de entretenimiento.

Gran Hermano: seis exhermanitos quedaron fuera del Golden Ticket y Santiago del Moro se sinceró (Instagram de Gran Hermano)

Bajo este entorno, los hermanitos desarrollan su día a día en la casa. Generalmente, suele haber calma entre los jugadores. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un terrible accidente que habría afectado a uno de los hermanitos.

Cuál fue el terrible accidente que sacudió a Gran Hermano 2025

El hecho se dio a conocer por un clip presentado por la cuenta de “X” TRONK. En el mismo, se logró escuchar a Chiara relatándole a Ulises un terrible accidente que afectó a uno de los hermanitos. "Le sangraba todo, no sé qué se hizo y le agarró un estallido que no podía más del dolor. No le dijo a nadie, le sangra y se la estuvo bancando", reveló la hija de Mancuso.

Previo a conocerse más sobre el tema, la transmisión en vivo del programa se vio interrumpida. Esto dio pie a que los propios fanáticos debatieran sobre quién habría sufrido este incidente. "Me parece que hablan de luchi. No estoy segura, pero ella está llorando ahora“, ”¿Será gabi? Ella dijo que le hace mal comer tan aceitoso“, ”Tal vez es Papucho que se le abrió la herida?“, se preguntaron algunos usuarios.

Cómo fue la primera disputa de Furia en la casa

Desde otro aspecto, Furia regresó a la nueva edición de Gran Hermano 2025 con un Golden Ticket. Tras contar con el 58% de los votos, la hermanita ingresó para marcar la diferencia, generando algunas tensiones con Eugenia.

"No le tengo miedo a nadie. Y menos en mi casa”, aseguró Juliana durante un altercado con la santiagueña. "Y bueno, ahora es mi casa mami (...) Ahora es mía también", le respondió Eugenia, a lo que Furia cerró con fuerza: "No, no creo que sea la tuya”,