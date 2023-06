Preocupación por la salud de Charly García: “No habla, ni camina”

Charly García, a lo largo de sus 71 años de vida, logró sortear los más diversos problemas de salud. Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas sobre su estado de salud.

Tras el accidente doméstico que sufrió en marzo de 2022, cuando se quemó parte del cuerpo con agua hirviendo, lo que lo tuvo internado por varios días producto de las lesiones en la piel, ahora se supo que el máximo exponente de rock nacional sufre las consecuencias del paso del tiempo con algunos inconvenientes neurológicos.

Fotografía de Charly García, de la autoría de Nora Lezano. Foto: Gobierno de Mendoza

Los dichos de Esteban Trebucq sobre Charly García

El conductor Esteban Trebucq, en su programa La cruel verdad, reveló: “Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly”.

Al mismo tiempo, el periodista de A24, agregó: “Su entorno que está muy preocupado por todo esto y trata de que poca gente se acerque a Charly”.

Harán homenaje a Charly García este domingo en El Brete de Posadas.

Sin dar nombres puntuales, Trebucq reveló que algunos músicos muy conocidos visitaron y vieron a Charly García . “Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace”. Por último, cerró su programa del lunes con un “Fuerza Charly querido” mientras sonaba “Rezo por vos”.

Qué dicen desde el entorno de Charly

Luego de que los dichos del periodista se hicieran tendencia en las redes sociales, fuentes cercanas le aseguraron a Perfil que “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.