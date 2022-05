Los Premios Martín Fierro estarán de regreso en el próximo 15 de mayo y por la pantalla de Telefe. Una fecha que no pasa desapercibida, especialmente tras la pandemia.

Tras conocerse el listado de nominados y de invitados que estarán presentes en la ceremonia, también se dio a conocer quiénes serán los encargados de entregar la estatuilla al Martín Fierro de Oro.

Los Martín Fierro se llevarán a cabo el próximo 15 de mayo. Foto: Web

Las encargadas de cumplir con este importante papel en la ceremonia serán Nancy Dupláa y Carla Peterson.

Nancy Dupláa y Carla Peterson serán quienes entreguen el Martín Fierro de Oro este año gracias a su participación en "100 días para enamorarse".

Las actrices fueron elegidas, ya que en 2019 ganó el máximo galardón la telecomedia romántica “100 días para enamorarse”, serie que ambas protagonizaban.

Cómo Jorge Rial filtraba los nombres de los ganadores del Martín Fierro

Según contó Luis Ventura en Secretos Verdaderos, había una serie de eslabones encargados de llevar el conteo de votos para dar con un ganador.

Rial lograba recibir el listado de ganadores de la noche horas antes, ya que alguien de ese eslabón de seis filtros se lo entregaba.

Según contó Luis Ventura, Jorge Rial recibía un listado de los ganadores. (Prensa Radio 10).

Sin embargo, Ventura logró encontrar a la persona que filtraba la información de los ganadores y la mandó de “vacaciones, pero sin volver”.

Además, el presidente de APTRA aseguró que esta situación con Rial no lo molestaba. “A mí me engordó el puchero y me sumó rating, bienvenido es, porque forma parte del folklore de la TV. Si hubiera cambiado los ganadores, sí, pero lo que le pasaron, se lo pasaron bien”, explicó.

Cómo tratarán de evitar la filtración de los ganadores del Martín Fierro

Ventura reveló cómo será el proceso este año para que no se filtren los nombres de los ganadores horas antes de la ceremonia. Según señaló, la escribana encargada de verificar quiénes son los ganadores abrirá el sobre el mismo día y lo hará junto a la comisión fiscalizadora de tres miembros, que se elige por “voto de los asociados”.