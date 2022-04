Este domingo 3 de abril se llevó a cabo en Las Vegas una nueva edición de los Premios Grammy 2022. Dentro de la categoría a “Grabación del año” habían 10 nominadas, de las cuales solo una se llevó el preciado galardón.

Silk Sonic se llevó el megáfono a Grabación del año por su canción “Leave the door open”.

El tema, que se estrenó en los Grammy del año pasado, barrió gramófonos dorados al coronarse también como mejor canción y actuación del género R&B.

Mars, que tiene ascendencia puertorriqueña, sumó así su tercer Grammy a la grabación del año, después de ganarlo en 2016 con “Uptown Funk” y en 2018 con “24K Magic”.

Esta categoría era muy reñida ya que los favoritos que más se hicieron sentir en las redes sociales fueron Doja Cat, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Silk Sonic y Justin Bieber.

“I Still Have Faith In You” — ABBA

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” — Brandi Carlile

“Kiss Me More” — Doja Cat Featuring SZA

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

“drivers license” — Olivia Rodrigo