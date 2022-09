Por qué Selena Gomez no pasó por la alfombra dorada de los Emmys 2022

Los Premios Emmy 2022 se celebraron ayer por la noche reuniendo a miles de celebridades de la televisión norteamericana. Entre ellas algunas estrellas como Selena Gomez, quien fue a la ceremonia gracias a su última serie, Only Murders in the Building.

La tira, que se encuentra disponible en Star +, recibió cuatro nominaciones como mejor serie de comedia, como mejor actor principal en una serie de comedia, como mejor dirección para una serie de comedia y como mejor guion para una serie de comedia. Por lo que la aparición de Selena Gomez era inminente.

Selena Gomez con sus compañeros de serie. Foto: Instagram

Tal es así que muchos fans, quienes se deleitaron con la alfombra dorada de los Premios Emmy 2022 se decepcionaron al no verla a Selena Gomez. Esto se debe a que la actriz brilló por su ausencia e incluso no apareció hasta ya empezada la ceremonia.

Selena Gomez en los Emmys. Foto: Instagram

Por qué Selena Gomez no pasó por la alfombra de los Emmys 2022

La realidad es que la ausencia de Gomez en los primeros photocalls de los Emmys 2022 no tiene otra explicación de que llegó tarde. Sí. La actriz se atrasó al cambiarse.

Aún así, cuando apareció con un perfecto vestido blanco y un peinado recogido, se convirtió en tendencia en Twitter. Es que, siempre que aparece, encanta a sus fans.