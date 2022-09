Zendaya, Julia Garner y Selena Gomez: los mejores looks en la noche de los Emmys 2022

Los Premios Emmys 2022 dejaron mucho de qué hablar. En la noche de este lunes un puñado de actrices y actores internacionales fueron reconocidos por su labor en la industria audiovisual. Pero todas las miradas estuvieron fijadas en los looks, y ponderaron quién se animó al estilo más original.

En el paso por la Alfombra Dorada de la 74° entrega de lo Premios Emmys que se celebró en Microsoft Theater de Los Ángeles, California, personalidades como Zendaya, Julia Garner y Geena Davis fueron algunas de las que despertaron suspiros con sus atuendos de gala y se ganaron más de un aplauso.

En el caso de la protagonista de “Euphoria”, además de volver a casa con la estatuilla a Mejor Actriz en Drama, sorprendió con su vestido negro de Valentino y joyas Bulgari. El atuendo consistió de un Buster recto en dos piezas con faldón con tajo, mientras que la parte inferior fue compuesta de pollera con cola y corte campana.

Zendaya Foto: Gentileza Getty Images

Julia Garner ganó como Mejor actriz de reparto en serie dramática por su personaje en “Ozark”. En su caso vistió un traje de alta costura con bordados en los hombros y en la falda. Fue una composición de pieza entera pero con un recorte a la altura del ombligo para mostrar algo de piel. También se destacaron sus zapatos de maxi plataforma, que son tendencia en la temporada.

Julia Garner Foto: Gentileza Getty Images

Selena Gómez por su parte no posó en la Alfombra Dorada, pero sí presentó uno de los premios y lo hizo con un vestido blanco largo de Celine con detalles en brillo y accesorios verdes.

Selena Gomez Foto: Gentileza Getty Images

A los 66 años Geena Davis se animó a darle un toque de color a la ceremonia con un vestido amarillo escote en V de Rani Zakhem. La actriz recibió un premio de honor por The Geena Davis Institute, organización que se enfoca en acabar con los estereotipos de género y por la igualdad en el mundo audiovisual.

Geena Davis Foto: Gentileza Getty Images

Los actores también buscaron inovar con sus atuendos. Tal fue el caso de Andrew Garfield quien se presentó al evento por su nominación en Mejor actor de miniserie por su papel en Under the Banner of Heaven. Para la Alfombra Dorada apostó por un estilo moderno de un llamativo y elegante traje blanco que le dio un toque con zapatos negros y lentes de sol.