Por qué casi se suspende la propuesta de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabattini

Paulo Dybala y Oriana Sabattini están a punto de casarse este 20 de julio, tras nueve meses de la soñada propuesta que el futbolista le hizo a la actriz delante de la Fontana Di Trevi de Roma. Sin embargo, la escena sacada de película estuvo al borde de la suspensión, según reveló el cordobés.

“¿Cómo fue la propuesta de matrimonio a Oriana? ¿Cómo hicieron para que ella no se dé cuenta de que Paredes los estaba filmando?”, consultó a Paulo Dybala, el periodista Gastón Edul vía streaming. Entre risas, el futbolista cordobés confesó que todo “llevó un tiempo” porque tuvo que planearlo y esperar a la llegada de algunos amigos.

“Yo quería que sea ahí, quería sorprenderla”, recordó con énfasis el delantero sobre el histórico y romántico lugar de Italia que eligió para hacer la trascendental propuesta. En este contexto, contó que Álvaro Morata era uno de “todos cómplices de la sorpresa y la única que no sabía era Oriana”.

En este sentido, Edul preguntó por la cena previa y cómo Oriana no se enteró. “Jodíamos porque Oriana no sabía y hacíamos indirectas, pero nunca las agarró”. Paralelamente, indicó haberse preocupado cuando comenzó a llover. “En un momento se largó a llover con todo y dije no, me parece que se suspende eh´´, relató el futbolista de Argentina.

Pero para alegría de Paulo Dybala y Oriana Sabatini la propuesta se concretó y están a punto de ser marido y mujer este 20 de julio. El evento comenzará a las 16.00 en Dok Haras, un predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Hay más de 300 invitados, los cuales no podrán usar el celular dentro de la ceremonia y la fiesta. Pero es seguro, que el casamiento estará plagado de famosos.