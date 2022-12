Piercings dentales: la polémica moda de usar gemas en los dientes que arrasa entre las famosas.

Si hay una moda que está tomando impulso por estos días es la de utilizar una o más gemas en los dientes. Esta tendencia, también conocida como piercing dental, es cada vez más popular entre celebridades, quienes comparten sus fotos a través de las redes sociales.

Cantantes como Rosalía, actrices como Martina Cariddi, de “Élite”, y personalidades como la mismísima Kim Kardashian han mostrado en sus dientes gemas de colores que resaltan cada vez que sonríen a las cámaras.

Rosalía utilizando gemas en los dientes con forma de mariposa. Foto: Instagram

Sin embargo, la práctica de pegar e incrustar brillantes en los dientes se ha realizado durante cientos de años, principalmente con fines religiosos o rituales.

Kim Kardashian ha utilizado estos brillantes en los dientes en varias oportunidades. Foto: Instagram

En el mundo de la moda no es la primera vez que vemos brillo, oro o diamantes en los dientes. Este tipo de elementos estéticos se pusieron de moda al inicio de los 2000, en ese entonces artistas como Madonna lo llevaban y eran muy usados por los raperos de la época.

Madonna Foto: Captura de pantalla

Cómo se coloca una gema en los dientes

La colocación de este tipo de joyas se realiza mediante un método mínimamente invasivo, el cual no requiere perforación del diente, no es doloroso y es temporal. Además, no necesita ningún mantenimiento adicional después de su colocación. Eso sí, se necesita de un odontólogo para su realización.

Cuáles son los riesgos de ponerse brillantes en los dientes

Las caries y el deficiente cepillado dental pueden ser un riesgo de esta práctica, ya que los piercings pueden acumular placa bacteriana y restos de alimentos. Es por eso que en caso de utilizarlos lo más recomendable es que sean temporales.

La actriz Martina Cariddi se sumó a los brillos en los dientes. Foto: Instagram

Es importante destacar que solo las personas con una boca sana y buenas prácticas de higiene bucal pueden considerar colocarse piercings dentales. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de accesorios no son peligrosos siempre y cuando se coloquen bajo la supervisión de un profesional dental.