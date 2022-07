Ídola de multitudes infantiles, Panam es una de las favoritas entre los más chicos que logró trascender entre generaciones y hoy es una de las personalidades más queridas de padres, madres e hijos. En plenas vacaciones de invierno, la animadora comenzó su gira por el país con su espectáculo y a la salida de uno de los teatros se encontró con una fanática.

Una joven que pasaba por ahí se animó a saludar a la artista para pedirle una fotografía y le confesó que la admira desde sus tres años. Luego de la selfie, la chica le contó: “Tengo fotos con vos desde los tres años”, a lo que la conductora le preguntó si se acordaba de alguna canción.

Panam en el teatro Foto: Instagram/yosoypanam

La fanática comenzó las primeras estrofas de un tema de la presentadora, pero al instante se le quebró la garganta y no pudo continuar. Fue cuando Panam la abrazó para contenerla y expresó: “Se emocionó”.

Luego terminaron cantando juntas “Cuchi Cuchi”, un clásico de Laura Franco, verdadero nombre de la animadora. Todo quedó registrado en un tierno video que la artista compartió en su cuenta de Tik Tok y no tardó en volverse viral en las redes sociales donde cientos de usuarios reaccionaron y contaron sus propias experiencias con Panam y otras celebridades infantiles.

La reacción de los usuarios al emotivo video de Panam con una fanática

Al ver las imágenes, usuarios en Twitter no tardaron en reaccionar y comentaron el posteo con sus recuerdos de la niñez. Muchos contaron que celebraron sus cumpleaños con temática inspiradas en Panam, otros la compararon con Caramelito y hasta recordaron el programa infantil de Flavia Palmiero. Tampoco faltaron los memes.

“Por dios la amo, si esto no es verdad y es todo fake me lastimo”, “A los que dicen que es armado claramente no saben la admiración o lo bonito que se debe sentir que tu ídolo de la infancia te abrace y se saque una foto con vos. Yo era super fan de Panam e incluso la fui a ver al teatro y me recordó a ese momento”, y “La amooooo, vengo de llevar a mi hijo de 3 al teatro, me emocione tanto, llevaba a mi sobrina que cuando tenía 2 y ahora tiene 20. Panam es todo lo que esta bien”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

La reacción de los usuarios en Twitter Foto: captura Twitter

La reacción de los usuarios en Twitter Foto: captura Twitter