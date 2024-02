Pampita se va del país: el sorpresivo motivo por el cual se mudará a Uruguay

La reconocida modelo y conductora argentina Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a sus seguidores al anunciar su partida temporal de Argentina para embarcarse en una nueva aventura laboral en Uruguay. Durante una aparición en el programa de televisión La Noche de Mirtha (eltrece), Pampita reveló sus planes de trasladarse al país vecino para participar en el programa “Veo cómo cantas” de Teledoce.

“Voy a estar en Uruguay a partir del 12 de marzo en Veo cómo cantas, en Teledoce. Voy a hacer un programa, así que nos vamos para Uruguay, a mediados de marzo estoy ahí”, expresó la modelo durante su intervención en el programa.

Estos fueron los primeros trabajos de Pampita.

Posteriormente, a través de sus historias en Instagram, Pampita reafirmó su entusiasmo por este nuevo proyecto: “Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, nos vemos pronto”.

De qué se trata el nuevo proyecto laboral de Pampita

El programa “Veo cómo cantas” es un formato basado en el exitoso programa surcoreano “I Can See Your Voice”, en el cual un panel de celebridades debe discernir quién de los participantes es un cantante profesional y quiénes no, a través de actuaciones con pista de playback.

Cabe destacar que Pampita fue una de las figuras más destacadas en la televisión argentina, participando en importantes proyectos tanto en El Trece como en América TV. Su decisión de mudarse temporalmente a Uruguay responde a la oportunidad de sumarse a este innovador programa televisivo y expandir sus horizontes profesionales.

Sin duda, la presencia de Pampita en “Veo cómo cantas” promete agregar un toque único al formato y deleitar a la audiencia con su carisma y experiencia en el mundo del espectáculo.