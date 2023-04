Oriana Sabatini recordó la vez que quiso cargar nafta en el auto de Paulo Dybala en Italia y lo dañó

Oriana Sabatini no teme hablar sobre su pasado, ni tampoco sobre las experiencias que ha juntado durante su estadía en el exterior; sin embargo, en su paso por el programa “Corta por Lozano” se vio instada a hablar sobre una incómoda situación que vivió hace algunos años cuando recién comenzaba a vivir con Paulo Dybala en Italia.

Oriana Sabatini enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Esto ocurrió porque sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, le comentaron a la conductora sobre lo peligrosa que puede ser su hija a veces, ya que es dispersa y puede ocasionar catástrofes: el origen de la afirmación tuvo que ver con la vez que la cantante llamó a su padre para comentarle que puso gasoil en lugar de nafta al vehículo que su novio le había regalado hacía poco tiempo.

Oriana Sabatini junto a sus papás, Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop. Foto: @fulopcatherine

Y en su defensa, Oriana mencionó que su pareja le había regalado el vehículo, pero no lo sentía propio, ya que siempre se manejó con un Fitito que, pese a ser antiguo, andaba muy bien y lo amaba; pero además, solo había cargado nafta en Argentina o Estados Unidos, por lo tanto, desconocía cómo era el manejo en Italia. “No había otra persona, estaba sola, y encima, cuando le conté a Paulo, él me decía que no entendía cómo hice, porque el tubo del gasoil no entraba en el agujero”, comentó con humor.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la pareja que enamora en redes. Foto: Instagram/@paulodybala

De esta forma, sin conocer el idioma -ni mucho menos hablarlo-, la artista se contactó con la grúa e intentó comunicarle lo que había pasado, aunque el contacto fue complejo dada la diferencia de idiomas, y continuó: “Había lluvia torrencial y yo quería que me lleven al taller, yo pensaba en lo que me podía llegar a salir el arreglo. Encima le pregunté a mucha gente y me dijeron que al auto lo había destruido”.

Oriana Sabatini junto a su novio, Paulo Dybala. Foto: captura de pantalla.

No obstante, para su suerte, no se trató de un daño inmenso como pronosticaban, sino más bien de un error mínimo que lograron solucionar en el taller y aseguró que se encuentra muy bien. Así, para concluir con su anécdota, comentó: “A cualquiera le puede pasar”, con una mezcla de gracia y resignación desde el diván.

Qué edad tiene Oriana Sabatini

La actriz, cantante y modelo nació el 19 de abril de 1996 en Buenos Aires, Argentina; y con 26 años ya es una figura reconocida a nivel global.

Oriana Sabatini en el evento de Paco Rabanne. Foto: Instagram

Esto tuvo que ver con las series y películas en las que ha participado desde su juventud -lo cual le ha brindado un gran reconocimiento-, por sus temas musicales que han alcanzado el éxito, y por su rol como modelo de reconocidas marcas de ropa, como Paco Rabanne; pero, al mismo tiempo, también se relacionó con el noviazgo que ha mantenido desde el 2018 con el delantero en la A.S. Roma, Paulo Dybala.