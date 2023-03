Oriana Sabatini hizo arder las redes con un vestido encorsetado con una abertura en la falda

Oriana Sabatini protagonizó producción muy audaz con un maxivestido violeta encorsetado y con un sugerente tajo que dejó sus piernas al descubierto.

La actriz, en pareja con Paulo Dybala, está acostumbrada a causar alto impacto con sus posteos. Pero esta vez ha ido muy lejos con una producción que no recibió más que elogios.

Es una de las influencers del momento y se da el gusto de elgir cuidadosamente las producciones en las que participa. Esta vez Oriana Sabatini no pudo decir que no y posó con un look que eligieron personalidades como Bella Hadid, Emilia Mernes y Kylie Jenner, entre otras.

En la secuencia de fotos que compartió en Instagram y con la que logró cautivar a sus seguidores -tiene más de 6 millones en su cuenta de Instagram- Oriana Sabatini luce un vestido violeta encorsetado con una falda larguísima. El detalle es la abertura de la falda que dejó las piernas de la artista completamente al descubierto.

En las fotos, la hija de Catherine Fulop -que aprovechó la ocasión para elogiar a su hija- está recostada sobre una estatua con un strapless que tiene ballenitas y una falda con vuelo.

El cuidado estilismo de Oriana Sabatini

En la producción, Oriana Sabatini no lleva más accesorios que sus aros plateados y eso hace que la modelo y el vestido ganen aún más protagonismo.

La actriz tiene un make up que hipnotiza. Lleva los ojos con un delineado cat eye y sombras rosas -el hit del momento-. Aparte, tiene iluminador que resalta su rostro y los labios nude.