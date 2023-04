“Siempre me dio fascinación ver un cuerpo sin vida”: el inesperado curso que está estudiando Oriana Sabatini

En octubre de 2022, Oriana Sabatini reveló su entusiasmo por el curso de tanatopraxia en línea que estaba tomando, para aprender cómo preparar los cadáveres para los velorios.

La hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop confesó su interés en el tema, explicando que siempre había sido atraída por la muerte y que incluso había soñado con ser médica forense en algún momento de su vida. “Me encanta, me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida”, aseguró.

Meses después, en una entrevista con Diego Leuco en Luzu TV, Oriana contó cómo iba su formación en tanatopraxia. Había completado su primer examen y estaba entusiasmada por seguir aprendiendo. “Ya di mi primer examen, del primer libro, que habla del ambiente laboral de la tanatopraxia”, señaló.

Oriana Sabatini explicó que tiene una fascinación con el tema de la muerte.

La fascinación de Oriana por la muerte parece estar vinculada a experiencias difíciles en su vida, como ella misma mencionó. Sin embargo, también parece estar relacionada con la idea de que todos terminamos de la misma manera y que la muerte es una parte inevitable de la vida. “No sé como explicarlo, pero siempre me dio fascinación, ir al velorio y ver un cuerpo sin vida”, explicó, y agregó: “Yo voy a terminar así, todos, y eso me da fascinación”.

Qué es la tanatopraxia, el curso que está haciendo Oriana Sabatini

La tanatopraxia es una técnica de conservación temporal del cuerpo humano después de la muerte. Consiste en la aplicación de una serie de procedimientos y técnicas que permiten mantener el cuerpo en condiciones adecuadas para su velatorio, incluso por varios días, sin que se produzca un deterioro significativo en su aspecto físico.

La tanatopraxia se utiliza comúnmente en el ámbito funerario para preparar el cuerpo de la persona fallecida para su velatorio, ya que permite una mejor presentación y aspecto del cuerpo, ofreciendo una mayor tranquilidad a los familiares y amigos en un momento tan difícil. Entonces, se puede decir que este campo que eligió Sabatini es fundamental para ayudar a las familias a despedirse de sus seres queridos.