Oasis confirmó su regreso y estallaron los fanáticos: qué googlearon los argentinos sobre la banda

Tras una pelea de los hermanos Liam y Noel Gallagher detrás del escenario en el festival Rock en Seine, París, en 2009, la banda Oasis decidió separarse. Sin embargo, después de una misteriosa publicación en sus redes sociales, la banda decidió reunirse 15 años más tarde anunciando su próxima gira por Irlanda y Reino Unido. Reviviendo la esperanza de los fanáticos en Argentina, las búsquedas de Google sobre este evento se dispararon.

El interés de búsqueda que varió a lo largo del tiempo sobre Oasis.

Teniendo en cuenta el interés de la gente a lo largo del tiempo, el pico de búsqueda más alto ocurrió a las 3.56 de la mañana del día de hoy. Esto se debe a que fue el momento en que los hermanos anunciaron en su cuenta oficial de Instagram su regreso como banda y las fechas de los próximos conciertos en 2025.

¿Qué googlearon los argentinos sobre Oasis?

Por medio de Google Trends, la herramienta que muestra las búsquedas realizadas por los usuarios en Google, permite visualizar los intereses de los consumidores en un momento específico en relación con un término particular en una categoría, país o región, se puede identificar las búsquedas que las personas hicieron sobre Oasis.

Las consultas relacionadas sobre Oasis.

¿Cuándo salen a la venta las entradas del concierto de Oasis?

Las entradas para las primeras fechas en el Reino Unido van a salir a la venta el sábado 31 de agosto a las 9 y estarán disponibles en línea en Ticketmaster, Gigs and Tours y See Tickets.

¿Cuándo es la gira de Oasis en 2025?

La gira de Oasis comenzará el 4 y 5 de julio de 2025 y tocarán en el Cardiff Principality Stadium, en Gales. Luego, tocarán cuatro noches en Manchester, el 11, 12, 19 y 20 de julio, mientras que el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto, harán presencia en el Estadio Wembley de Londres. El 8 y 9 de agosto estarán en Murrayfield Stadium de Edimburgo, y por último, el 16 y 17 de agosto tocarán en el Croke Park de Dublín.

¿Qué significa la canción Little By Little?

La canción Little By Little, incluida en el álbum Heathen Chemistry lanzado en 2002, aborda la lucha por la autenticidad y la libertad individual. La letra, escrita por el guitarrista y principal compositor de la banda, Noel Gallagher, explora la idea de que, a pesar de las imperfecciones, existe el derecho de vivir libremente y perseguir los sueños sin obstáculos. La canción plantea una discrepancia entre las expectativas y la realidad, destacando cómo las personas enfrentan la decepción cuando la vida no coincide con sus aspiraciones.

¿Cuánto salen los tickets del concierto?

Oasis, hasta el momento, no confirmó el precio de las entradas, sin embargo, Manchester Evening News, estima que saldrán entre 100 a 140 libras.