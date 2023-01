Liam y Noel Gallagher hablaron y se encendieron las alarmas: “¿Deberíamos juntarnos o que se vaya a la m...?”

Pasaron 15 años desde la separación de Oasis. Desde entonces, los fanáticos de la banda británica sueñan con la reunión del grupo. Pero, claro, para que eso sucede tendría que suceder algo muy especial: los hermanos Gallagher deberían volver, siquiera, a tener relación.

Noel y Liam están peleados desde hace décadas y nada parece indicar que haya una posible solución. O al menos así fue hasta este miércoles.

El tuit de Liam Gallagher Foto: Twitter

Desde hace años, más allá del motivo de la pelea, siempre hay quien pregunta a cualquiera de los dos si cabe la posibilidad de reunirse. La respuesta es siempre la misma desde los dos lados: no existe la posibilidad. Así, los fanáticos de los creadores de temas como “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” y “Stand By Me” siguen viendo lejana la posibilidad de que su grupo se reúna.

No obstante, recientemente Noel Gallagher habló con la BBC Radio Manchester por el reciente lanzamiento titulado “Easy Now”. También entonces le preguntaron sobre la opción de juntarse. “Nunca hay que decir nunca”, respondió. Aunque aclaró: “Tendría que suceder un conjunto extraordinario de circunstancias. Eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se darían”.

De esta manera, se ocupó de dejar una mínima ventana abierta a la posible reunión. La esperanza se acrecentó este miércoles, cuando Liam contó en su cuenta de Twitter una situación muy particular.

Liam Gallagher sobre la comunicación con Noel

Liam Gallagher se hizo eco de los recientes dichos de su hermano y, además, asegura que este lo habría llamado “rogando perdón” y pidiéndole que se reúnan.

Noel Gallagher habría llamado a Liam.

“Acabo de hablar por teléfono con nuestro muchacho (Noel) rogando perdón. Bendíganlo, quiere que nos reunamos. ¿Creen que deberíamos juntarnos o que se vaya a la mierda?”, consultó.

La posibilidad de ver a Oasis sobre un escenario otra vez parece lejana e imposible. Sin embargo, tanto Liam como Noel saben que alimentar a su público de ilusiones y siempre suman algún condimento a la histórica pelea.