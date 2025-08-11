¿Nació el amor? Thiago Medina encendió los rumores de romance con otra ex participante de Gran Hermano

En los últimos días, Thiago Medina volvió a estar en el centro de la escena mediática. A tres meses de separarse de Daniela Celis, comenzaron a circular rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Katia “La Tana” Fenocchio, participante de la última edición de Gran Hermano.

Los comentarios empezaron a multiplicarse en redes sociales, donde varios usuarios aseguraban haberlos visto juntos. “¿Estás con La Tana?”, le preguntaron de forma directa a través de sus mensajes privados. Thiago no dudó en responder con contundencia: “La verdad que no sé de dónde sacaron que estoy con La Tana. Pero bueno, de algo tienen que hablar. Siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”.

Thiago habló sobre los rumores que lo vinculan con La Tana.

Quién es “La Tana” Fenocchio y cómo surgieron los rumores

Oriunda de La Matanza, Katia Fenocchio ganó notoriedad en Gran Hermano por su carácter frontal y su estilo descontracturado. Aunque no compartió la misma edición que Thiago, su paso por la casa más famosa del país la dejó en contacto con otros ex participantes y la convirtió en una figura recurrente en eventos y reuniones del mundo GH.

Katia en Gran Hermano.

La versión de un romance con Medina habría surgido a partir de coincidencias en publicaciones y salidas, pero el joven descartó cualquier tipo de vínculo amoroso. Su desmentida buscó frenar las especulaciones que, según él, solo suman ruido a un momento ya cargado de tensiones personales.

El cruce de Thiago Medina con Daniela Celis por la crianza de sus hijas

Mientras tanto, la relación entre Thiago y Daniela parece atravesar su punto más tenso desde la separación. El viernes pasado, Celis compartió en Instagram un video donde se la veía sola con sus gemelas llorando en la cama. Acompañó la imagen con un mensaje que resonó entre sus seguidores: “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples, mis respetos, todo mi amor, mi admiración… cuando pienses que estás sola, cansada, respirá, que la vida pone todo en su lugar”.

La emoción de Daniela Celis y Thiago Medina al compartir sus primeras vacaciones con sus pequeñas hijas

Medina no dejó pasar la indirecta y respondió con un extenso comunicado en sus redes: “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas. Me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido”.