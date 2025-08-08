¡Irreconocible! Así quedó Furia de Gran Hermano tras realizarse otro retoque estético: el impactante antes y después

Juliana “Furia” Scaglione volvió a posicionarse dentro de las tendencias en las redes sociales por el impensado, pero muy llamativo retoque estético que se realizó. De acuerdo con la información ofrecida por la exparticipante de “Gran Hermano”, el arreglo referido destacaría mejor las facciones de su rostro.

Cabe aclarar que, semanas atrás, Furia también dio de qué hablar, especialmente en X, por el retoque estético que se hizo en la nariz. Tal como se aprecia en la primera imagen adjuntada, la mediática argentina levantó un poco la estructura de su nariz para que el rostro se vea más refinado desde cualquier ángulo.

Foto tomada de perfil, publicada en Instagram por Furia

Como es de suponer, por el cambio referido, Furia recibió tanto críticas como halagos. Claro que, a los cuestionamientos de la decisión que tomó, la exparticipante de “Gran Hermano” no les prestó atención. Incluso, la también influencer contraatacó los señalamientos en su contra con un nuevo retoque estético.

Furia, nuevamente protagonista en Gran Hermano.

La nueva sorprendente apariencia de Furia de “Gran Hermano”

En esta oportunidad, Furia de “Gran Hermano” decidió inyectarse la boca y el estudio de belleza @srtawanstudio se encargó de informar por las redes sociales el procedimiento realizado.

Según lo indicado, Furia de “Gran Hermano” se implementó una micropigmentación de labios. En la grabación que utilizaron para dar a conocer tal noticia, se aprecia como la profesional encargada de ello, introduce el pigmento en la capa superficial de la piel con una aguja hasta conseguir el resultado deseado.

Furia de “Gran Hermano” estaba al tanto del procedimiento, por lo cual, no se sorprendió durante el proceso de elaboración del mismo. Y, al ver el resultado, sí que mostró sorpresa, puesto que sus labios habrían quedado mucho más lindos de lo imaginado.

Aunque Furia quedó complacida con el resultado, los cibernautas la atacaron con comentarios despectivos que decían: “Espantoso”, “¿Cómo le van a poner esa molleja en la cara?” y “¿Por qué lo hizo si era tan segura de sí misma? ¿Qué le pasó?”.

De cualquier forma, la influencer le hizo caso omiso a las críticas y se enfocó únicamente en lo atractivo de su nueva apariencia.