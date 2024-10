Papá de las gemelas Laia y Aimé, que recién cumplen ocho meses y son fruto de su relación con Daniela Celis, Thiago Medina está disfrutando plenamente de la paternidad. A los 21 años, el exparticipante de Gran Hermano está encantado con su nuevo rol, aunque admite que no esperaba convertirse en padre tan joven.

“Después del paso por Gran Hermano, empecé a tener otras comodidades y ahí empecé a tener ganas de ser papá pero lo imaginaba más adelante. Se dio ahora y es lo mejor que me pasó en la vida. Nunca pensé que iba a ser tan lindo ser papá”, reconoció Thiago a la revista Pronto.

La sorprendente razón por la cual Thiago Medina no se sometió a la cirugía

Sin embargo, a principios de agosto, Medina reveló una sorprendente decisión que llamó la atención de todos: “Voy a hacerme la vasectomía en dos semanas. Ya está decidido. Ambos nos informamos, no duele, y tengo un vecino que se la hizo y me dijo que después de la operación pudo caminar sin problemas. De hecho, fuimos a jugar a la pelota y no le pasó nada”.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Ahora bien, respecto a la inesperada noticia de querer someterse a la cirugía, el mediático cambió de parecer: “Me arrepentí. No me la hice nada. Cuando llegué al hospital, me dio miedo y dije que no. No sé si me dio miedo que me duela o qué, pero llegué y me dio cosita. Dije: ´No, no, otro día´ y me fui”.

“No me hice la vasectomía, me volví para mi casa y le expliqué a Dani lo que había sentido. Entonces, ahora nos cuidamos más que nunca para no tener un susto y no quedar embarazados nuevamente. Por suerte, nos cuidamos mucho y si bien más adelante quizás les demos un hermanito a Laia y Aimé, por ahora no queremos agrandar la familia”, concluyó Thiago.

El look de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis, en su cumple mes número 5

Daniela Celis habló de la intimidad con Thiago Medina desde que son padres

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron detalles de su intimidad

Uno de los seguidores de Daniela Celis le preguntó: “¿Estarían en la ‘Isla de las Tentaciones’ con Thiago?”. A lo que la famosa se sinceró y contó qué piensa ahora que es madre sobre estar en un reality con su pareja.

“Uf, entrar como pareja sería muy difícil para ambos, todos conocen los fogosos que somos, pero siento que jamás romperíamos la familia que somos por un tercero/a”, expresó reflexiva Daniela Celis.

Luego, la famosa fue por más y contó: “Participar en ese reality sería un gran desafío y una nueva experiencia, ¿nos tendrían fe?”.