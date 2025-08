El picante cruce entre Daniela Celis y Thiago Medina por la crianza de sus gemelas: “Da vergüenza andar...”

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano en la edición 2022-23, vivieron un intenso romance, tuvieron a las gemelas Laia y Aimé, y se separaron tras más de dos años juntos. A pesar de todo, la pareja mantiene un buen vínculo por la crianza de sus hijas hasta ahora. Este fin de semana cruzaron indirectas.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus pequeñas hijas

La buena onda entre la expareja llegó a su fin y en las últimas horas Daniela expuso su enfrentamiento con el influencer, en donde lo acusó de padre ausente. Tras esto, Thiago le respondió con indirectas.

El cruce entre Daniela Celis y Thiago Medina tras su separación

“Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respira, que te juro que la vida pone todo en su lugar“, escribió la famosa en una foto sentada en la cama con sus dos bebés.

El palito de Daniela Celis para Thiago Medina

La publicación generó especulaciones sobre si se terminó la buena onda entre ellos. Al poco tiempo, Thiago Medina decidió dar su versión de las acusaciones y le respondió a su ex.

“Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido, pero bueno, hay que facturar, ¿no?”, escribió el famoso dejando una indirecta a Daniela.

El descargo de Thiago Medina tras las acusaciones de Daniela Celis

“Yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mierd* de los demás para ganar un poco de vistas. La gente que me conoce sabe que yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos, y eso es lo que la gente no entiende”, agregó Thiago.

Luego, el influencer resaltó su edad y la madurez que tiene: “Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente, para no andar dando nombres (...)”.

Por otro lado, Daniela subió un video con una tajante decisión sobre su relación con el papá de sus hijas. La influencer sacó el cuadro familiar que tenía en el living de su casa, y dejó solo el de las fotos de sus hijas.

De esta forma, borró a Thiago de los recuerdos que tenía en la casa que compartieron.