More Rial publicó sus datos en redes y pidió que le regalen plata: “¿A ver quién se la juega?”

Este 2022 fue un año duro para Morena Rial. La joven debió afrontar una separación y la pérdida de un embarazo avanzado, sin embargo logró recomponerse y ahora se muestra animada a días de recibir al 2023.

Pero a través de las redes sociales una reciente actitud llamó la atención de los usuarios e hizo encender las alarmas. La hija de Jorge Rial publicó a través de historias de Instagram sus datos financieros y le pidió a sus seguidores que le depositen plata como “regalo de Navidad”.

More Rial posó frente al espejo Foto: instagram/moreerial

La influencer no tomó en cuenta los riesgos de publicar datos delicados y personales en tiempos donde son cada vez más comunes las estafas y hackeos en billeteras virtuales. More replicó un sticker con la consigna: “Pon tu CBU y que te den los regalos de Navidad”, y así compartió su clave virtual uniforme y su alias.

More Rial publicó sus datos y pidió que le regalen plata Foto: instagram/moreerial

Para motivar a sus más de 1.3 millones de seguidores a hacer las transferencias, disparó: “¿A ver quién se la juega?” y las críticas no tardaron en llegar. “Menos mal que decís que sos millonaria y estás pidiendo plata. Triste”, dijo un usuario y More no se guardó su respuesta: “Ja, ja. Primero, millonaria no soy. Y segundo, es un juego. No soy una cagad* de hambre como vos”.

More Rial se lanza a las plataformas para adultos

Luego de crearse una cuenta en OnlyFans y de pensarlo mucho, la joven de 23 años confesó que se animará a subir contenido para adultos en la aplicación codificada. Consultada en las historias sobre si venderías contenido, respondió: “Pronto en esa”.

More Rial comenzará a vender contenido Foto: instagram/moreerial

Así dejó la puerta abierta para comenzar a publicar fotos y videos sin censura a los que se accede solo mediante una suscripción paga. Si bien en un principio no se mostraba del todo convencida, sus recientes declaraciones ya confirmaron lo que muchos querían saber.