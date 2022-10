“Monotonía”, la canción en la que Shakira podría revelar todo sobre el fin de su relación con Gerard Piqué.

A través de pistas en los últimos días, Shakira ha generado bastante expectativa en su nueva canción, “Monotonía”, un tema que grabó junto al cantante puertorriqueño Ozuna.

Es que el videoclip ya está grabado y solo se espera el día en que salga por las diferentes plataformas de streaming. Fecha que los fanáticos de la colombiana esperan impacientes, ya que han pedido desde que se conoció la polémica separación de la artista que lance canciones como Antología o alguno de los éxitos que le dedico a Antonio de la Rúa.

Los fans de Shakira esperan el estreno de su nueva canción. Foto: Instagram

Shakira ya se había expresado durante su entrevista con Elle sobre cómo la música ha sido fundamental en su catarsis en estos momentos difíciles.

Shakira habló sobre su relación con la música durante la entrevista que dio a la revista Elle. Foto: Twitter/shakira

“En mi caso escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente, me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de las herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas”, explicó.

Cuándo se estrena “Monotonía”, la nueva canción de Shakira

La fecha que anunció Shakira para el estreno de “Monotonía” es el próximo 19 de octubre. La cantante ha estado publicado pequeños clips de adelanto en sus redes sociales, junto a la fecha.

Gerard Piqué está tratando de juntar a sus hijos con Clara Chia Marti

En las últimas horas se conocieron fotos de Gerard Piqué junto a su actual pareja Clara Chia Marti y sus dos hijos, Milan y Sasha.

Gerard piqué junto a sus hijos y a su nueva novia. Foto: Twitter

Es que Piqué no esconde su relación con la joven, a quien conoció en el VIP de un bar en Barcelona. Tanto así que ya comparten tiempo junto a sus hijos, por lo que cada vez parece algo más serio.