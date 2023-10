Mirtha Legrand fue a votar: “Esta noche voy a llamar al que gane”

Mirtha Legrand es una de las conductoras estrellas del país, con una extensa trayectoria en la televisión y sus legendarios almuerzos, supo conquistar al público que le acompaña todos los fines de semanas en su nueva etapa del ciclo televisivo.

La conductora es muy sincera a la hora de hablar y es por eso que siempre opinó libremente de los distintos temas que surgen de la actualidad ya sea economía, política y sociedad. Siempre se mostró muy preocupada y no duda en dejar su punto de vista.

Mirtha Legrand emitió su voto Foto: Instagram/Mirthalegrand

Hace unas semanas regresó a la televisión, y como invitados tuvo a los principales candidatos a presidente en estas elecciones generales 2023 como Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. En donde aprovechó para interiorizarse más en la política y opinar sobre las propuestas.

Mirtha Legrand fue a votar y opinó sobre los candidatos

Y como en cada jornada electoral, la “Diva de los almuerzos” hace acto de presencia, y en las elecciones generales no fue la excepción. Pasado el mediodía, Mirtha Legrand se acercó a una escuela en el barrio de Palermo para emitir su sufragio.

La conductora acudió vestida con un traje celeste y se mostró muy feliz por acudir a emitir su voto, se detuvo para hablar con la prensa. “Me encanta, tengo edad para no votar, pero solo falté una vez por motivos personales”, expresó la conductora en referencia a que siempre asiste a votar.

En cuanto le preguntaron por Susana Giménez y si habló con ella sobre la jornada electoral, la conductora respondió: “Recién me mandó un mensaje, me preguntaba quién me parecía qué iba a ganar y yo le preguntaba a ella”, sostuvo entre risas.

Luego dejó en claro que tiene buena relación con los tres principales candidatos y quienes estuvieron de invitados en su programa. “Esta noche voy a llamar al que gane”, señaló.