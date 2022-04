Como cada primer lunes de mayo, este año se celebrará el Met Gala 2022, el evento de moda organizado por Anna Wintour de la Revista Vogue en beneficio de uno de los museos de Nueva York, y ya se dio a conocer el tema y código de vestimenta.

En esta ocasión, después de dar a conocerse la temática, “En Estados Unidos: una antología de la moda”, ahora se supo cuál será el código de vestimenta que los invitados deberán llevar: el tema será el “Gilded Glamour” o glamour de la Edad Dorada de Estados Unidos, específicamente en Nueva York.

Se dio a conocer cuál es el tema y código de vestimenta del Met Gala 2022 Foto: Instagram/ @metcostumeinstitute

Qué es el Met Gala

La Gala de Met o la Costumbre Institute Gala, es un evento benéfico con una exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

Rosalía en la Gala Met 2021 Foto: Getty

Los fondos recaudados en la gala serán todo el presupuesto anual del Instituto.

El tema del Met Gala 2022

En septiembre de 2021, se celebró la gala con la temática “In America: A Lexicon of Fashion”, y este años, en la segunda parte bajo el nombre de “In America: An Anthology of Fashion”, la temática será el Gilded Glamour.

La gala, conocida también como la Edad Dorada de Estados Unidos, hace referencia a las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX donde sucedió una gran expansión económica, industrial y demográfica sin procedentes.

Billie Eilish en la Gala MET 2021 Foto: Getty

Cuándo se llevará a cabo

Siguiendo a la tradición del primer lunes de mayo, que en los últimos años se vio afectada por la pandemia, se realizará el próximo 2 de mayo en el Museo Metropolitan de Arte en Nueva York.

Quiénes serán los anfitriones de la Gala Met 2022

El intérprete y compositor Lin-Manuel Miranda y los actores Blake Lively y Ryan Reynolds y Regina King serán los anfitriones.

Los actores Blake Lively, Ryan Reynolds será los anfitriones de la Met Gala 2022 Foto: Foto: AP

El puertorriqueño había sido elegido como anfitrión en la edición de 2020, pero el evento fue cancelado por la pandemia. Por lo que este año, será la primera vez que sea parte de la gala.