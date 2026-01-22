Mauro Icardi volvió a llamar la atención de los medios de comunicación por su nuevo cruce con Wanda Nara. Lo que parecía una historia que firmó la paz del WandaGate, volvió a resurgir y sus protagonistas revelaron más detalles ocultos de su polémica separación, actitudes y los bienes. En el medio también estuvo la China Suárez, la pareja del futbolista.

El jugador del Galatasaray que está instalado en Turquía con su novia y los hijos de esta, volvió a la carga y acusó a su ex de mitómana, de robarle millones de dólares y de crear grupos para hostigarlo a él y su pareja,

Lo cierto es que el nuevo escándalo comenzó cuando Wanda aseguró que seguía unida con el padre de sus dos hijas menores, a pesar del entorno de él, en referencia a la China Suárez. Esto provocó el enojo de Icardi que sacó los trapitos al sol.

Las frases sobre el círculo más cercano que rodea a la mediática, es decir, sus amigas, fue lo que llamó la atención.

Wanda Nara y Mauro Icardi cuando se casaron.

“Creo grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja”, señaló Icardi en su descargo. El futbolista contó que Wanda y sus amigas realizaban planes para ir en contra de la pareja.

En la misma línea, el jugador del Galatasaray reveló que estas mujeres después se arrepintieron y decidieron hacerse a un lado. “Incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose”, comentó en su extenso descargo Icardi.

Qué decía el furioso descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Mauro Icardi realizó una historia de Instagram que fue el inicio de un nuevo escándalo. El jugador del Galatasaray la calificó como una “persona mitómana” y aseguró que es imposible entablar un vínculo con alguien que, según sus palabras, utiliza denuncias falsas para manipular la realidad y dañar su imagen pública.

Mauro Icardi y su descargo en X: duro contra Wanda Nara.

Según el futbolista, Wanda ha utilizado a sus hijas como rehenes, impidiendo el contacto con él por “capricho personal y obsesión” con su actual pareja. El delantero fue más allá y afirmó que la conductora “envenena la psiquis” de las niñas, intentando romper el lazo afectivo con su padre y su familia biológica.

Además, Icardi acusó directamente a su exesposa de ser una “ladrona”, afirmando que “me robó siete millones de euros”. También, criticó la elección de sus representantes legales, a quienes definió como corruptos y estafadores, asegurando que Wanda ha llegado a comparar su situación con la de víctimas reales de abuso sexual solo para obtener beneficios en la justicia.