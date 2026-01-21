Eugenia La China Suárez es una actriz y cantante que comenzó su carrera siendo una niña de la mano de Cris Morena. Con los años, la famosa siempre estuvo envuelta en polémicas por sus romances y por ser señalada la tercera en discordia, como fue el caso de Eugenia Tobal, Pampita y Wanda Nara.

Ahora, la actriz está instalada en Turquía con su pareja, Mauro Icardi, quienes fueron los protagonistas del WandaGate cuando el futbolista y la China tuvieron un affaire en París. En ese momento, él estaba aún casado con Wanda Nara.

China Suárez. Foto: captura pantalla

Pero si se remonta al pasado, la historia de la actriz con Nicolás Cabré comenzó de forma polémica; ambos son padres de Rufina. Hace 15 años, el actor se divorció de Eugenia Tobal, quien había perdido un hijo de él.

Eugenia y Nicolás eran parte del elenco de Los Únicos, donde también estaba la China Suárez. En ese momento, los actores estaban casados, y Tobal embarazada.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabre

Luego, comenzaron los rumores de romance entre Cabré y la ex Casi Ángeles. Tobal perdió su bebé y se divorció de forma escandalosa del actor, aunque nunca habló del tema.

Qué hizo la China Suárez con Eugenia Tobal

Ángel de Brito recordó junto a sus compañeras de Bondi Live las infidelidades más polémicas de la farándula argentina. En ese contexto, sacó a la luz el gesto que tuvo la China Suárez en ese entonces con Eugenia Tobal.

El conductor contó que la ex Casi Ángeles le tocaba la panza de embarazada a Tobal, ya que eran compañeras de elenco. Esto evidencia que había un vínculo cercano entre ellas, a pesar de que la China aseguró que no eran “amigas” y que su relación con Cabré fue después.

“Un día Tobal podría contar la historia entera”, comentó de Brito. Se sabe que Eugenia Tobal decidió no hablar de su pasado y el doloroso momento que vivió al perder su hijo y divorciarse.