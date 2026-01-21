Eugenia La China Suárez es una actriz y cantante que comenzó su carrera siendo una niña de la mano de Cris Morena. Con los años, la famosa siempre estuvo envuelta en polémicas por sus romances y por ser señalada la tercera en discordia, como fue el caso de Eugenia Tobal, Pampita y Wanda Nara.
Ahora, la actriz está instalada en Turquía con su pareja, Mauro Icardi, quienes fueron los protagonistas del WandaGate cuando el futbolista y la China tuvieron un affaire en París. En ese momento, él estaba aún casado con Wanda Nara.
Pero si se remonta al pasado, la historia de la actriz con Nicolás Cabré comenzó de forma polémica; ambos son padres de Rufina. Hace 15 años, el actor se divorció de Eugenia Tobal, quien había perdido un hijo de él.
Eugenia y Nicolás eran parte del elenco de Los Únicos, donde también estaba la China Suárez. En ese momento, los actores estaban casados, y Tobal embarazada.
Luego, comenzaron los rumores de romance entre Cabré y la ex Casi Ángeles. Tobal perdió su bebé y se divorció de forma escandalosa del actor, aunque nunca habló del tema.
Qué hizo la China Suárez con Eugenia Tobal
Ángel de Brito recordó junto a sus compañeras de Bondi Live las infidelidades más polémicas de la farándula argentina. En ese contexto, sacó a la luz el gesto que tuvo la China Suárez en ese entonces con Eugenia Tobal.
El conductor contó que la ex Casi Ángeles le tocaba la panza de embarazada a Tobal, ya que eran compañeras de elenco. Esto evidencia que había un vínculo cercano entre ellas, a pesar de que la China aseguró que no eran “amigas” y que su relación con Cabré fue después.
“Un día Tobal podría contar la historia entera”, comentó de Brito. Se sabe que Eugenia Tobal decidió no hablar de su pasado y el doloroso momento que vivió al perder su hijo y divorciarse.