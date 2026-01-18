Roberto García Moritán reveló que firmó un contrato con Pampita antes de casarse: “Me pareció...”

Pampita es una de las figuras más importantes del país y todo lo que pasa con su vida genera noticias. La modelo estuvo casada por cinco años con Roberto García Moritán tuvieron una hija en común y se divorciaron de forma rápida y escandalosa. A más de un año del suceso, el expolítico reveló un dato no conocido de su enlace.

A pesar de que la relación no terminó de la mejor manera, tanto Pampita como Roberto García Moritán se muestran juntos en eventos familiares y mantienen un buen vínculo por la pequeña Ana. En su paso por Polémica en el bar (América Tv), el economista fue consultado sobre el acuerdo económico al que llegó con la modelo antes de casarse en 2019.

Roberto García Moritán reveló que firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse con Pampita

“Firmé el prenupcial”, confesó Roberto García Moritán sobre el papel legal que especifica los bienes de cada uno y cómo llevarán adelante las finanzas en el matrimonio. Asimismo, el economista contó que esto hizo que el divorcio sea “medio exprés”, por más que el nuevo código civil acelera el proceso.

Ante eso, Chiche Gelblung le preguntó picante sobre Pampita: “¿No te hizo participar de nada? ¿Te dejó afuera?”. Luis Ventura intervino y comentó sobre el exmarido de Pampita: “No le cagues la vida. Él tiene la mente limpia y vos le querés meter la ficha“.

En la misma línea, García Moritán contó que la iniciativa fue de Pampita antes de la boda. "Lo conversamos y me pareció una buena idea“, señaló el economista sobre el acuerdo legal que resguarda los bienes individuales para que se sigan conservando incluso después del enlace o el fin del mismo.

La modelo y el expolítico se divorciaron de forma rápida en septiembre-octubre de 2024 tras cinco años de matrimonio.