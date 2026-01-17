Por qué Pampita fue clave en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Evangelina Anderson atraviesa un período de fuerte exposición mediática, atravesado por distintas situaciones personales complejas, entre ellas el distanciamiento que mantiene con su ex pareja, Martín Demichelis, y otros episodios delicados que salieron a la luz.

En las últimas horas, la mediática volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera que su ex esposo no asumiría plenamente el cuidado de sus hijos. La información fue dada a conocer por Débora D’Amato, quien aseguró que Demichelis comparte tiempo con los chicos, pero que nunca se queda a dormir con ellos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: captura pantalla

También se conoció el argumento que habría dado el ex entrenador de River Plate, quien explicó que no cuenta con una vivienda en Buenos Aires, que no reside de manera fija en ningún domicilio y que, por ese motivo, no puede pasar días completos junto a sus hijos.

En ese contexto, Evangelina habló este viernes con la prensa que se encontraba apostada en Telefe y se refirió a su proceso de divorcio. “Me separé hace un montón, es tremendo estar hablando sin querer hablar, nunca di detalles de la separación. Hay cosas más importantes, que son mis hijos”, expresó.

El rol clave de Pampita como consejera de Evangelina Anderson en su divorcio

En medio de la polémica por la supuesta presentación de Martín a sus hijos de su nueva pareja, Evangelina Anderson optó por no brindar detalles ni profundizar en aspectos íntimos de esa situación. Sin embargo, en ese contexto salió a la luz una información inesperada que sorprendió a muchos y que tiene como protagonista a Pampita.

Pampita se robó las miradas con un vestido rojo este verano.

Fue el panelista de A la tarde, Alejandro Castelo, quien reveló el rol clave que tuvo Carolina Ardohain durante la separación. “Evangelina charló mucho con Pampita, que manejó todo de los padres de sus hijos. Ha sido gran consejera en este tema”, contó.