La reacción de Evangelina Anderson al saber que Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del mar

El cierre de 2025 se transformó en un verdadero susto para Martín Demichelis y Evangelina Anderson durante su estadía en Punta del Este. El 31 de diciembre, el exjugador junto a sus hijos Bastián y Lola tuvieron que ser auxiliados por los guardavidas en la playa Laguna Escondida, en la zona de José Ignacio, y con el correr de los días salió a la luz un dato inesperado: la modelo se enteró del episodio de manera casi de casualidad.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: captura pantalla

Lo más llamativo es que Evangelina Anderson, que también se encontraba en Punta del Este por cuestiones laborales, desconoció por completo lo ocurrido durante varios días. De acuerdo a lo contado por el periodista Santiago Sposato, recién tomó dimensión de la situación el 4 de enero, cuando la familia regresaba a Buenos Aires en avión y fue su hijo mayor quien le relató el dramático momento vivido.

Así se enteró Evangelina Anderson que su expareja y sus hijos fueron rescatados del mar

“Evangelina se enteró volviendo a Buenos Aires en avión por uno de sus hijos. O sea, ella habrá vuelto de Punta del Este no sé si el 2, el 3 o el 4 de enero porque el 5 tenía que grabar MasterChef. Esto pasó el 31 y ella se enteró en el avión porque algo le comentó su hijo mayor”, explicó Sposato, y así dejó en evidencia que fue Bastián quien le contó a su mamá lo sucedido.

“No estamos hablando de que el hijo mayor le pudo contar la gravedad de lo que sucedió y Evangelina, indignada”, sumó el panelista, mientras Karina Mazzocco planteaba la posibilidad de que ese dato haya incidido en la discusión que Martín Demichelis tuvo con su novia, Micaela Benítez, en el estacionamiento de un restaurante.

“La frase fue ‘Algo le contó el hijo mayor volviendo en el avión’. O sea que, cuatro días después, Evangelina Anderson se entera de que casi murieron dos de sus hijos”, concluyó Sposato.

Desde Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi fue categórico al referirse a la magnitud de lo ocurrido: “Están vivos de milagro”, aseguró, y explicó que la zona no cuenta con guardavidas permanentes y que quienes asistieron al ex DT de River y a sus hijos fueron bañeros que pasaban por allí camino a almorzar.